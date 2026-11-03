Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 BOLETíN OFICIAL

Letras del Tesoro: la Provincia avanza con los rescates previstos para noviembre

El Boletín Oficial publicó las resoluciones 179, 180 y 181, que establecen los importes y el procedimiento de pago para distintas series. Todas tienen como fecha de vencimiento el próximo 19 de noviembre.

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