Jueces que se van y pliegos que no llegan

Vuelven a encenderse las alarmas por las vacantes en el Poder Judicial bonaerense, tras más de un año sin nombramientos votados por el Senado. El detalle de todos los cargos que esperan ser ocupados, las resoluciones políticas que faltan y un tiempo que se acorta
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*Por Francisco Messina y Hernán Sánchez
La dinámica alcanzada en 2024 y 2025 se frenó de golpe a mediados del año pasado, cuando el Senado bonaerense votó la última tanda de funcionarios judiciales. Desde ese 25 de junio a la fecha no hubo más nombramientos en la Justicia provincial y la cobertura de vacantes, que había alcanzado un nivel casi óptimo, vuelve a ser un tema que preocupa en ese poder del Estado.
Al inicio de esta semana Axel Kicillof se comprometió ante el Colegio de Magistrados a enviar al Senado bonaerense pliegos para cubrir más de 200 vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales. El anuncio llega en medio de los reclamos por la falta de nombramientos en la Justicia, aunque todavía no avanzó en propuestas para ocupar los cuatro lugares vacíos en la Suprema Corte provincial.
Recientemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, reclamó por las cuatro vacancias que hay en el máximo tribunal y remarcó: “Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Por supuesto que nos complica mucho el trabajo diario y, obviamente, afecta al servicio de justicia”. A la vez, sobre la cobertura de espacios que quedaron vacíos en los juzgados, puntualizó que “no estamos tan mal como hace algunos años, cuando había una severa crisis de vacancia, pero ahora tenemos la necesidad de cobertura de muchos cargos”.
La severa crisis a la que se refirió tuvo un revés desde la llegada de Juan Martín Mena al ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. El funcionario se puso como objetivo completar el Poder Judicial y, en ese sentido, se completaron durante su gestión 412 cargos, lo que redujo considerablemente el porcentaje de puestos sin ocupar. Pero las cuestiones políticas, sobre todo la interna del oficialismo, hicieron que esa inercia se detuviera.
También ha influido de manera negativa la demora en el nombramiento de los jueces de la Corte, con algunos acuerdos previos con sectores de la oposición que no se cumplen y con una dilación por parte del Gobernador que genera duras críticas en el ámbito político y judicial. De hecho, pese a los reclamos públicos de su presidente, ni en la misma Corte creen que Axel Kicillof resuelva el tema durante su gestión.
Respecto a las vacancias en los juzgados, tribunales, cámaras y fiscalías bonaerenses, el relevamiento realizado en estas páginas revela que son más de 300, producto de renuncias, pases a la Justicia Federal, jubilaciones, fallecimientos y hasta corrimientos por jury. Y los tiempos apremian para que parte de esas faltantes puedan resolverse este año.
El Consejo de la Magistratura ha aprobado más de 300 ternas para ocupar esas vacancias, que pueden llegar a la Legislatura en cualquier momento. El 3 de septiembre, el ministro Mena anunció que se enviarían 200 pliegos durante el presente ejercicio, mismo compromiso de ayer por parte del Gobernador Kicillof.
Esta semana y la próxima son clave para resolver si este año habrá una sesión en el Senado con pliegos en el Orden del Día o directamente se pasará al 2027, cuando la ruleta electoral tendrá a todos con la atención puesta en otro lado. La urgencia es porque el 30 de noviembre dejan de funcionar las comisiones de trabajo y los pliegos, antes de llegar al recinto, necesitan sí o sí el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuredos (ACA), que preside el camporista Emmanuel González Santalla.
El camino que recorren las propuestas para que los magistrados sean nombrados parte del ministerio de Justicia, que las eleva tras haberlas recibido del Consejo de la Magistratura, pasan por áreas de la Gobernación y llegan al gobernador, que con su firma los valida y envía al Senado. Una vez que son tomados por ACA, la comisión debe pedir antecedentes de los funcionarios propuestos y luego realizar una entrevista con el candidato para recién después emitir el despacho que luego será tratado en el recinto, que sí podría tratarlos en sesión extraordinaria más allá del último día de este mes.
Todo pasa por la voluntad de la política, y por la capacidad que tengan los actores involucrados en la designación para alcanzar los consensos necesarios que vuelvan a poner en marcha una rueda que venía rodando bien pero se frenó de golpe hace más de un año. Ese freno ha hecho que otra vez creciera el porcentaje de vacancias y que desde los altos estamentos judiciales bonaerenses vuelvan a encender luces de alarma.
AVELLANEDA - LANÚS - Juez del Juzgado de Familia Nº 4 - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 1 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 3 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal en lo Criminal Nº 1 (subrogante) - Fiscal en la Fiscalía de Ejecución Penal N° 14 - Fiscal en la Fiscalía de Juicio N° 9 - Fiscal en la Fiscalía de Juicio N° 9
AZUL - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 (Licencia) - Juez del Juzgado de Familia Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantías Nº 1 (subrogante) - Auxiliar letrado del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 (licencia) - Vocal del Tribunal de Trabajo - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 1 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal en lo Criminal N° 1 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal N° 1 (subrogante) - Fiscal en la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes N° 11 Tandil
BAHÍA BLANCA - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala 2 - Vocal de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 1 - Vocal de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 2 - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 (subrogancia rotativa) - Secretario del Juzgado de Paz Patagones - Juez del Juzgado de Paz Saavedra (subrogante) - Juez del Juzgado de Ejecución Nº 2 - Juez del Juzgado de Garantías N° 1 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Correccional N° 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantías (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Correccional (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 1 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 2 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal N° 1 - Titular del Programa de Relevamiento Organización y Destrucción de Expedientes - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucciones y Juicio N° 11 - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucciones y Juicio N° 2 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucciones y Juicio N° 9 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucciones y Juicio N° 18 (subrogante) - Fiscal en Areas Internas Fiscalía General (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucciones y juicio N° 3 (subrogante) - Defensor general en Defensoría de Ejecución Penal N° 1 (subrogante) - Defensor oficial en Unidad Funcional de Defensa Civil N° 2 (subrogante) - Defensor oficial en Unidad Funcional de Defensa Civil N° 4 (subrogante)
DOLORES - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz General Lavalle (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz Tordillo (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Correccional N° 3 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 2 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal N° 1 - 2 fiscales en Fiscalía de Juicio N° 7 (subrogante) - 4 fiscales en Fiscalía de Juicio N° 8 (subrogante) - Magistrado suplente del Ministerio Público Fiscal en Fiscalía de Juicio N° 8 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 (subrogante) - 3 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 (subrogante) - 2 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 (subrogante) - 3 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción N° 8 General Madariaga (subrogante) - Magistrado del Ministerio Público en Unidad Funcional de Instrucción N° 8 General Madariaga (subrogante) - Magistrado del Ministerio Público en Unidad Funcional de Instrucción N° 4 Pinamar (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 5 Pinamar (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 6 Villa Gesell (subrogante) - Magistrado del Ministerio Público en Unidad Funcional de Instrucción N° 6 Villa Gesell (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 7 Villa Gesell (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 (subrogante)
JUNÍN - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 - Juez del Juzgado de Garantías N° 1 - Juez del Juzgado en lo Correccional N° 2 - Juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 1 (subrogante) - Delegado de la Delegación de Administración – Junín
LA MATANZA - Juez del Juzgado de Familia Nº 9 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 1 - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 1 (subrogante) - Presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 4 - Titular de la Seccional del Registro General de Subastas Judiciales - Fiscal en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 (subrogante) - Fiscal en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 (subrogante) - Fiscal en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 (subrogante) - Fiscal en la Ayudantía Fiscal N° 2 (subrogante) - Secretario de Fiscalía en la Ayudantía Fiscal N° 2 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 (subrogante)
LA PLATA - Secretario de Personal Suprema Corte de Justicia - Director en la Dirección de Resolución de Conflictos - Vicepresidente del Tribunal de Casación Penal - Vicepresidente del Tribunal de Casación Penal Sala 4 - Vicepresidente del Tribunal de Casación Penal Sala 5 - Presidente del Tribunal de Casación Penal Sala 6 - Vicepresidente del Tribunal de Casación Penal Sala 6 - Presidente de la Cámara de Apelación y Garantias en lo Penal Sala 1 - Juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 5 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 7 (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz – Punta Indio (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz – San Vicente - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 2 (subrogante) - Jefe de la Asesoria Pericial Departamental
LOMAS DE ZAMORA - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 7 - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 12 - Juez del Juzgado de Familia Nº 6 - Juez del Juzgado de Familia Nº 11 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 12 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantias Nº 8 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 3 - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 1 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 2 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 3 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal en lo Criminal Nº 3 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 3 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 7 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Almirante Brown (subrogante)
MAR DEL PLATA - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 1 - Juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal de Trabajo Nº 4 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 4 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal en lo Criminal Nº 2 - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 4 - Titular de la Receptoria General de Expedientes - Fiscal en Fiscalía de Ejecución Penal N° 1 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Flagrancia N° 1 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 General Alvarado (subrogante)
MERCEDES - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5 - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 - Juez del Juzgado de Paz – Salto - Juez del Juzgado de Garantias Nº 1 - Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 3 - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 2 - Juez del Tribunal en lo Criminal N° 4 - Vocal del Tribunal de Trabajo Mercedes (subrogante) - Titular del Programa de Relevamiento Organización y Destrucción de Expedientes - Delegado de la Delegación de Administración – Mercedes - 3 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción N° 2 (subrogantes) - 2 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción N° 3 (subrogantes) - Fiscal en Ayudantía Fiscal N° 1 Salto
MORENO – GRAL. RODRÍGUEZ - Juez del Juzgado de Familia Nº 2 (subrogante) - Defensor oficial en Unidad de Defensa Civil N° 1 - Defensor oficial en Unidad de Defensa Civil N° 5 - Defensor oficial en Unidad de Defensa Penal N° 6 (subrogante) - Defensor oficial de Unidad de Defensa Penal N° 4 (subrogante)
NECOCHEA - Vicepresidente del Tribunal en lo Criminal Nº 1 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio - Defensor de Pobres y Ausentes en Defensoría General Departamental - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 4 (subrogante)
MORÓN - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 - Juez del Juzgado de Familia Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 8 (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz Merlo - Juez del Juzgado de Ejecución Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantias Nº 6 - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 1 - Vicepresidente del Tribunal de Trabajo Nº 2 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 3 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 4 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 5 (subrogante) - Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones - Defensor de Pobres y Ausentes en Defensoría de Ejecución Penal N° 1 (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en Defensoría de Ejecución Penal N° 3 (subrogante)
PERGAMINO - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial - Vicepresidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (subrogante) - Vocal de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 1 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 (subrogante) - 2 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 (subrogantes) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Colón (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 1 (subrogante)
QUILMES - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5 - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 - Juez del Juzgado de Familia Nº 3 - Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 2 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 2 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal de Trabajo Nº 5 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 5 - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 21 (subrogante) - Fiscal en Ayudantía Fiscal de Estupefacientes N° 1 Berazategui - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Berazategui (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Berazategui (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 Berazategui (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Berazategui (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 Florencio Varela (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 Florencio Varela (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 2 (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 5 (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 9 Florencio Varela (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 1 (subrogante)
SAN ISIDRO - Vocal de la Cámara de Apelación y Garantias en lo Penal Sala 3 - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 12 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 - Juez del Juzgado de Familia Nº 5 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz San Fernando (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantias Nº 5 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal de Trabajo Nº 1 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 2 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 4 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 7 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 18 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 1 Benavidez (Subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 1 Don Torcuato (Subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 1 Martínez (Subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 12 San Fernando (Subrogante)
SAN MARTÍN - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - Vocal de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 3 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 1 - Juez del Juzgado de Familia Nº 3 (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz Malvinas Argentinas - Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 4 - Juez del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 (subrogante) - Juez del Tribunal en lo Criminal N° 3 - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 5 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 2 (subrogante) - Vocal del Tribunal en lo Criminal Nº 4 (subrogante) - Vicepresidente del Tribunal en lo Criminal Nº 7 (subrogante)
SAN NICOLÁS - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - Juez del Juzgado de Familia Nº 2 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 3 (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado de Garantias del Joven Nº 1 (subrogante) - Presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 1 - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 (subrogante) - 2 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 (subrogantes) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Baradero (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 Baradero (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 San Pedro (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 San Pedro (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 2 (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Civil N° 4 (subrogante) - Defensor Oficial en la Unidad Funcional de Defensa Penal N° 3 (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en la Unidad Funcional de Defensa Penal N° 3 (subrogante) - Defensor Oficial en la Unidad Funcional de Defensa Penal N° 4 (subrogante) - Magistrado del Ministerio Público en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 2 San Pedro (subrogante) - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 2
TRENQUE LAUQUEN - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado de Paz Rivadavia (subrogante) - Juez del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 - Vocal del Tribunal de Trabajo (subrogante) - Defensor General en Unidad Funcional de Instrucción N° 1 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción N° 3 (subrogante) - Secretario de Fiscalía de Ayudantía Fiscal N° 4 Adolfo Alsina - Defensor de Pobres y Ausentes en Unidad Funcional de Defensa Penal N° 1
ZÁRATE CAMPANA - Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (subrogante) - Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 (subrogante) - Juez del Juzgado de Familia Nº 1 (subrogante) - Vocal del Tribunal de Trabajo Nº 1 (subrogante) - Presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 1 - Presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 2 - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 (subrogante) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Escobar (subrogante) - 2 fiscales en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Zárate (subrogantes) - Fiscal en Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 Zárate (subrogante)