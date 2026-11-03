Volver | La Tecla Informe Especial 3 de noviembre de 2026 NOTA DE GRAFICA

Jueces que se van y pliegos que no llegan

Vuelven a encenderse las alarmas por las vacantes en el Poder Judicial bonaerense, tras más de un año sin nombramientos votados por el Senado. El detalle de todos los cargos que esperan ser ocupados, las resoluciones políticas que faltan y un tiempo que se acorta

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