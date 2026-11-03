Con 2027 cada vez más cerca, Kicillof abre una licitación millonaria para su Data Center
El centro de datos bonaerense tendrá una actualización con un presupuesto estimado de casi $4.200 millones. El llamado apunta a fortalecer la nube provincial y contempla una ventaja para el proveedor: cobrar la totalidad de manera anticipada.
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Con 2027 en el horizonte político, el gobierno de Axel Kicillof autorizó una licitación por casi $4.200 millones para actualizar el Data Center de Gonnet. La contratación busca ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos del Estado bonaerense, pero su condición más llamativa está en la forma de pago: quien resulte adjudicatario cobrará el 100% por adelantado.
La medida quedó plasmada en la Resolución 49-SSTAYLMGGP-2026 del Ministerio de Gobierno, fechada el 29 de octubre y publicada en el Boletín Oficial, con la firma de la subsecretaria María Cecilia Pérez Araujo. La apertura de ofertas fue fijada para el 18 de noviembre, a las 11, a través del portal de compras de la Provincia.
Los renglones 1, 2 y 5 tendrán un plazo de entrega de 90 días corridos desde el perfeccionamiento del contrato. Para los renglones 3 y 4 se establecen otros 15 días desde la certificación de entrega de los dos primeros. Además, el proveedor deberá garantizar soporte y mantenimiento durante 36 meses, las 24 horas y todos los días, junto con la transferencia de conocimientos. Las obligaciones se extenderán durante tres años, aunque el cobro será anticipado.
Un Data Center concentra servidores, redes y sistemas de almacenamiento para procesar, proteger y conservar información. En este caso, la apuesta oficial es fortalecer una nube propia que permita alojar sistemas críticos de la administración bonaerense y brindar servicios a los municipios. El Gobierno fundamenta la actualización en una mayor autonomía tecnológica, seguridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El proyecto tiene antecedentes millonarios. La construcción comenzó en 2020 y, en agosto de 2024, la Provincia informó un presupuesto de US$5 millones financiado por el BID para esa obra. El centro fue inaugurado el 16 de septiembre de 2024: en esa oportunidad, la comunicación oficial consignó una inversión de US$9 millones y proyectó un ahorro anual de US$2,8 millones frente a la contratación de servicios de empresas privadas. Se trató de una estimación oficial, no de un ahorro acreditado en la nueva resolución.
Para presupuestar la actualización actual, el expediente incorporó cotizaciones de ACSYS S.A., ZETTALAN S.A. e IT ING S.A. como referencias de precios. Esas firmas aparecen como aportantes de los presupuestos utilizados para calcular el monto estimado; la selección del adjudicatario todavía está pendiente. La resolución también registra la intervención de los organismos provinciales de contratación y control.
El gasto será afrontado con partidas del Presupuesto 2026. Ahora quedará por conocer cuántas empresas competirán, cuánto cotizarán y quién se quedará con el contrato. Con 2027 cada vez más cerca, Kicillof suma una licitación millonaria a su agenda de modernización.