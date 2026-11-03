Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 BOLETíN OFICIAL

Con 2027 cada vez más cerca, Kicillof abre una licitación millonaria para su Data Center

El centro de datos bonaerense tendrá una actualización con un presupuesto estimado de casi $4.200 millones. El llamado apunta a fortalecer la nube provincial y contempla una ventaja para el proveedor: cobrar la totalidad de manera anticipada.

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