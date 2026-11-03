Estados Unidos vota y Trump se juega el control del poder
Estados Unidos define hoy el control del Congreso en unas elecciones clave para la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Las encuestas anticipan dificultades para los republicanos y una posible recuperación demócrata que podría limitar la agenda presidencial hasta 2028.
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Hoy se celebran las elecciones de medio término , que definirán el futuro del Congreso estadounidense. Las encuestas anticipan un escenario complicado para los republicanos y una posible recuperación de los demócratas.
Estados Unidos vuelve a las urnas en unas elecciones que podrían cambiar el rumbo del segundo mandato de Donald Trump.
Aunque el presidente no es candidato, los comicios funcionan como un plebiscito sobre sus primeros dos años de gestión y definirán cuánto poder conservará hasta 2028.
Los estadounidenses renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes, elegirán 35 senadores —incluidas dos elecciones especiales— y votarán gobernadores en 36 estados, además de otros cargos locales.
Actualmente, el Partido Republicano controla ambas cámaras, pero con mayorías ajustadas. Los demócratas necesitan conquistar tres bancas netas adicionales en Diputados y cuatro en el Senado para quedarse con el control legislativo.
Las encuestas encienden las alarmas
El último relevamiento de Reuters/Ipsos, difundido el lunes, ubicó la aprobación presidencial de Trump en apenas el 32%. Además, mostró una ventaja de ocho puntos para los demócratas en intención de voto para el Congreso, entre los votantes probables.
La preocupación por el costo de vida, los precios de los combustibles, los aranceles y la guerra con Irán aparece entre los factores que complican al oficialismo.
Si los republicanos pierden la Cámara de Representantes, Trump enfrentará mayores obstáculos para aprobar leyes y podría quedar sometido a investigaciones impulsadas por la oposición.
Una derrota también en el Senado afectaría su capacidad para avanzar con nombramientos y consolidar su agenda.
El presidente conservaría sus atribuciones ejecutivas, pero perdería una parte importante del respaldo político que tuvo hasta ahora.
Las urnas determinarán si Trump mantiene el control de Washington o si comienza sus últimos dos años de gobierno con un Congreso dispuesto a ponerle límites.