Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 MIRADA INTERNACIONAL

Estados Unidos vota y Trump se juega el control del poder

Estados Unidos define hoy el control del Congreso en unas elecciones clave para la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Las encuestas anticipan dificultades para los republicanos y una posible recuperación demócrata que podría limitar la agenda presidencial hasta 2028.

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