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SUMAN LADRILLOS

Re re: la oposición se abroquela y complica (más) los planes de Kicillof

Los intendentes presionan al Gobernador y exigen cumplir la promesa de terminar con la limitación de mandatos. La oposición (UCR, PRO y libertarios) coinciden con el massismo y ratifican su oposición a modificar la ley.

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Los intendentes peronistas, incluidos los axelistas, esperan ansiosos que el Ejecutivo active para cumplir una promesa que les hizo en varias ocasiones: modificar la ley que impide su reelección indefinida.

Sin otra alternativa que la vía legislativa (descartan alguna opción judicial), creen que se está demorando la negociación con radicales, libertarios, el PRO y otros espacios menores para conseguir el número necesario de manos, a estas alturas una misión casi imposible.

Con el Frente Renovador plantado en la negativa, en las últimas horas varios de los espacios opositores ratificaron que no están dispuestos a acompañar una vuelta a las re re, que modifique la limitación a dos los mandatos de los jefes comunales, una situación que dejará a más de 80 alcaldes fuera de competencia en 2027.

Luego de que el jefe de Gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, ratificara que no van a cambiar su postura, La Libertad Avanza hizo lo propio a través del presidente del partido en la Provincia, Sebastián Pareja.

El armador karinista aseguró: “Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos”, y añadió que seis de cada diez intendentes no podrán competir por un nuevo mandato en 2027 si se mantiene la ley actual. 

Tras reclamar que se hagan cargo de su postura quienes buscan cambios para permanecer en el poder, desde La Libertad Avanza bonaerense comentaron: “La casta pasó décadas robando el dinero de los que pagan sus impuestos. No cambia más, y como si fuera poco, por estas horas lo único que le preocupa son las reelecciones indefinidas de sus intendentes, mientras la provincia luce a la deriva, no sólo en el sentido metafórico. Quieren estar atornillados a sus asientos, como parásitos que son, comandados por el peor espécimen: Axel Kicillof. Robaron y roban. Su principal deseo es hacerlo para siempre”.

El PRO suma rechazo

En la misma sintonía que los libertarios, el PRO de la Provincia, que preside el diputado nacional Cristian Ritondo aseguró que su espacio “no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes”, agregando que “el límite (a las reelecciones) fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia”.


“Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires. Puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos, oxigenó la política local y devolvió competitividad a las elecciones. Es decir: le devolvió poder a los vecinos”, sostuvieron.

Al respecto, consideraron que “hoy el kirchnerismo quiere volver atrás. Quiere restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios bonaerenses en feudos personales, donde el aparato se perpetúa y la alternancia se vuelve imposible. Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar”.

“Desde el PRO de la Provincia convocamos a todos los partidos que de verdad quieran cambiarle la vida a los bonaerenses a manifestarse con claridad contra este nuevo retroceso. No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la Provincia necesita más democracia, no menos”, explicaron.
 

Desde la UCR, el titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín, sostuvo en sus redes que “ante las versiones periodísticas que vinculan a la Unión Cívica Radical bonaerense con una negociación para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, quiero ser categórico: no existe ninguna negociación de esta conducción partidaria en ese sentido”.

“Como presidente del Comité Provincia, no fui consultado, no recibí ningún llamado ni mantuve ninguna conversación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre este tema. No corresponde atribuirle a la UCR acuerdos que sus autoridades no discutieron ni celebraron”, agregó.

El referente del abadismo dijo, además, que su posición personal era clara: “Estoy a favor de mantener el límite a los mandatos y en contra de las reelecciones indefinidas. Creo en la alternancia y en la renovación como principios que fortalecen nuestra democracia”.
 

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