Re re: la oposición se abroquela y complica (más) los planes de Kicillof

EL PRO EN CONTRA DE LA REELECCIÓN INDEFINIDA El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia. Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires. Puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos, oxigenó la política local y devolvió competitividad a las elecciones. Es decir: le devolvió poder a los vecinos. Hoy el kirchnerismo quiere volver atrás. Quiere restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios bonaerenses en feudos personales, donde el aparato se perpetúa y la alternancia se vuelve imposible. Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar. Desde el PRO de la Provincia convocamos a todos los partidos que de verdad quieran cambiarle la vida a los bonaerenses a manifestarse con claridad contra este nuevo retroceso. No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la Provincia necesita más democracia, no menos. El Próximo Paso para Buenos Aires no es volver al pasado. Es profundizar el cambio, cuidar las instituciones y poner, de una vez por todas, a los vecinos por encima de los aparatos.