Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 ANUNCIO

Medidas para las Pymes: suspenden los embargos y extienden planes de pago de ARCA

El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) para lanzar una batería de medidas que, según él, buscan “aliviar la carga fiscal” y responder a los reclamos del sector. El anuncio llega en un contexto donde las pymes siguen ahogadas por el costo financiero y la presión tributaria.

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