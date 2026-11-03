Medidas para las Pymes: suspenden los embargos y extienden planes de pago de ARCA
El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) para lanzar una batería de medidas que, según él, buscan “aliviar la carga fiscal” y responder a los reclamos del sector. El anuncio llega en un contexto donde las pymes siguen ahogadas por el costo financiero y la presión tributaria.
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Durante su intervención en la conferencia de la Unión Industrial Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una serie de medidas orientadas a aliviar la presión fiscal y financiera sobre las pymes.
El funcionario reconoció que el costo financiero sigue siendo “un problemón” para el sector y aseguró que el Gobierno está respondiendo a los reclamos que recibe, dentro de los márgenes de la consolidación fiscal.
La medida más concreta es la suspensión de los embargos de ARCA a las pymes hasta, al menos, mayo de 2027. Caputo explicó que las empresas pequeñas enfrentan dificultades tanto por el costo del dinero como por la ejecución de embargos, y señaló que “escuchamos los reclamos de todos, pero podemos hacer lo que podemos”.En paralelo, el Gobierno extenderá los planes de pago de deudas tributarias.
El plan de 18 cuotas que vencía el 30 de junio se prorroga hasta el 31 de octubre y, además, se otorga un plazo adicional de 18 meses. Según el ministro, el objetivo es dar holgura financiera, ya que “no es algo que se va a solucionar en un mes o dos”.
Otra de las disposiciones apunta a los saldos a favor que las empresas mantienen en ARCA. A partir de ahora, las pymes podrán utilizar esos créditos para cancelar el IVA aduanero. Caputo, que se definió como “fanático” de esta medida, criticó el sistema vigente: “Es ridículo que ARCA les esté debiendo plata al mismo tiempo que les cobra”.
El anuncio se presenta como un paso hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y el organismo.Por último, el ministro propuso la eliminación del impuesto a los sellos, que grava actos, contratos y operaciones como compraventas, alquileres, pagarés y préstamos.
Calificó al tributo de “nocivo para la industria” y de un desastre que impacta directamente en el bolsillo de la gente. Según sus estimaciones, representa entre cuatro y cinco billones de pesos al año.
La propuesta incluye que el Estado nacional cubra la mitad del impuesto si las provincias y la Ciudad de Buenos Aires resignan la otra mitad.
El paquete busca otorgar aire financiero a las pymes en el corto y mediano plazo, aunque las medidas más relevantes, la suspensión de embargos y la extensión de plazos, tienen carácter temporal y no alteran de fondo la estructura tributaria. La eliminación del impuesto a los sellos, por su parte, queda condicionada a un acuerdo con las provincias.