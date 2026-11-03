Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El capital y el trabajo ante la crisis

La caída del consumo golpea a empresas, comercios y productores, mientras crecen la desocupación y la pérdida de puestos laborales. El impacto en el entramado productivo local.

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