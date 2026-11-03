El capital y el trabajo ante la crisis

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La crisis económica dejó de ser una cifra nacional para convertirse en un problema concreto en Mar del Plata: menos ventas, empresas que reducen su actividad, puestos de trabajo que se pierden y productores que achican la superficie sembrada. Bajo Javier Milei, mientras crecen la energía y la minería, buena parte de las actividades ligadas al mercado interno retrocede. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la economía acumuló una contracción del 3,9%, una de las cuatro caídas más profundas desde 1993, según el Banco Provincia.
En General Pueyrredon, la desocupación llegó al 9,9 % durante el segundo trimestre de 2026, unas 34.000 personas, y la subocupación trepó al 15,6% (54.000). La ciudad suma 17 meses consecutivos de destrucción de empleo registrado y, en empresas de cinco o más trabajadores, los puestos cayeron 1,2 %.
La crisis también tiene nombres propios: Toledo busca una salida financiera mientras afronta dificultades salariales; Textilana, dueña de Mauro Sergio, redujo producción y despidió personal, y La Campagnola suspendió temporalmente a 60 operarios. La tensión atraviesa el capital de las empresas y el trabajo de quienes dependen de ellas.
Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), su presidente, Blas Taladrid, describió una secuencia que empieza en los ingresos familiares y termina en la actividad productiva. “La situación de Mar del Plata es similar a la del resto del país. La secuencia es conocida: cae el poder adquisitivo, cae el consumo, caen las ventas y después se resiente la producción”, sostuvo. En agosto, las ventas comerciales bajaron 9,2% frente al mismo mes de 2025.
Taladrid advirtió que el ingreso de las familias todavía no se recompuso y que, sin esa recuperación, las ventas no repuntarán. Según datos de la UCIP, ocho de cada diez comerciantes consultados consideran que no es momento de invertir. Para revertir el escenario, planteó que Nación y Provincia deben priorizar la recuperación del poder adquisitivo y el consumo. A nivel local, propuso promocionar el turismo y mejorar la circulación y la seguridad para atraer más gente a los comercios.
Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT regional, advirtió que la ciudad atraviesa “una gravísima situación política, económica, social y laboral” que se profundiza con el tiempo. La desocupación aumentó 3,6 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2025. “Esto significa que 149 mil personas en nuestra ciudad tienen problemas de empleo sobre una población económicamente activa de 380 mil personas”, afirmó. También citó estadísticas de la UCIP, según las cuales cerraron 282 locales sobre un total de 2.400, el 11,7%.
Guglielmotti señaló que el impacto alcanza al empleado que pierde su ingreso y al comerciante que queda endeudado al cerrar. Mencionó la inactividad del puerto, la crisis textil ante la apertura de importaciones y un turismo con menos visitantes. En la construcción, el desarrollo privado todavía funciona como “dique de contención”, pero el freno de la obra pública nacional ya se siente: “El sector viene experimentando algo que hace muchos años que no le ocurría, que es comenzar a perder puestos de trabajo también”. Para el dirigente, la salida requiere “un giro de 180 grados” en la política económica. Las acciones gremiales, aclaró, son medidas de contención y visibilización; también reclamó coordinación entre los municipios y el Gobierno nacional para preservar el empleo.
En el cordón frutihortícola, la caída del consumo se traduce en menores precios y menos tierra en actividad. Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores, explicó que el problema se arrastra desde la temporada anterior, cuando retrocedieron la demanda y el valor de la mercadería. “Estamos en un gran problema financiero y ha caído la superficie productiva”, resumió. Algunos productores se asocian para reunir capital y continuar sembrando, pero la reducción del área cultivada amenaza a la actividad que abastece al mercado.
Velimirovich estimó que el sector ocupa a unas 13.000 personas y puede llegar a 25.000 en verano, con trabajadores que llegan de otras provincias. Su alcance va más allá de las quintas: incluye a quienes venden insumos, construyen invernaderos, reparan maquinaria y trabajan en comercios cercanos. “No es solo perder un productor, es perder un montón de gente alrededor de ese lugar”, advirtió. Cuestionó que la apertura de importaciones no haya garantizado precios más bajos y reclamó reactivar el consumo, fortalecer la producción local y planificar obras para evitar inundaciones que arrasan cosechas.
Las tres miradas describen una cadena que conecta ingresos, consumo, producción y trabajo. Cuando las familias pierden capacidad de compra, los comercios venden menos, las empresas postergan inversiones y los productores reducen su actividad. En “La Feliz”, el deterioro alcanza tanto al capital como a quienes viven de su trabajo. La salida, coinciden desde distintos sectores, exige recuperar la demanda y sostener la producción para que la crisis no siga trasladándose de una actividad a otra.