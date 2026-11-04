Trump perdió el control del Congreso y el respaldo a Milei queda con menos margen
Los demócratas se quedaron con la Cámara y el Senado en las midterms de 2026. El giro en Washington debilita a Donald Trump justo cuando la gestión de Javier Milei apuesta fuerte a la cercanía con Estados Unidos para sostener la economía y llegar a 2027.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Los demócratas ganaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en un resultado que las proyecciones y medios estadounidenses describen como un rechazo amplio a la administración de Donald Trump.
En el Senado los demócratas alcanzaron alrededor de 53-54 bancas (ganancia de unos 7 escaños) y en la Cámara superaron los 220 (ganancia de unos 25), según los conteos de The Economist, The Guardian, CNN y AP.
Hubo flips históricos en estados tradicionalmente republicanos: James Talarico ganó el Senado en Texas (venciendo a Ken Paxton), Adam Hamilton en Kansas, Annie Andrews en Carolina del Sur, Sherrod Brown en Ohio, Josh Turek en Iowa y Troy Jackson en Maine (derrotando a Susan Collins), entre otros.
También hubo victorias demócratas en gobernaciones clave, como Gina Hinojosa en Texas (sobre Greg Abbott).Las encuestas de salida y análisis citan como motores principales el malestar por los precios altos, la guerra con Irán y las preocupaciones por corrupción y la dirección del país.
Trump quedó como “pato cojo” para los dos años que le quedan de mandato: el Congreso demócrata puede frenar o investigar su agenda, aunque el poder ejecutivo sigue controlando la política exterior y ciertas herramientas financieras.
El impacto en la gestión Milei y la dependencia argentina
En Buenos Aires el resultado se lee como un golpe al principal aliado internacional de Milei. Desde el inicio de la gestión el gobierno apostó fuerte al alineamiento con Trump: influencia en el FMI, línea swap de emergencia de alrededor de US$ 20.000 millones, transferencia de DEGs del Tesoro, el acuerdo ARTI, el marco para minerales críticos, el corredor Andes-Atlántico y el esquema de hasta US$ 7.000 millones del Eximbank para proyectos energéticos, mineros e infraestructura, según reportes locales y de Bloomberg Línea.
Un Congreso demócrata no anula de un día para el otro los acuerdos ya firmados, pero sí reduce el margen de Trump para nuevas ayudas, swaps o gestiones de último momento. Legisladores demócratas (como Elizabeth Warren en el pasado) ya habían cuestionado el apoyo financiero a la Argentina.
Analistas señalan que la capacidad de Washington de actuar como “prestamista de última instancia” queda más limitada, justo cuando Argentina enfrenta vencimientos de deuda en dólares y el riesgo país se mantiene elevado (superó los 800 puntos básicos en los días previos).
El mercado reaccionó con cautela: el riesgo país y los activos argentinos incorporaban parcialmente el escenario de Congreso dividido, pero el barrido demócrata eleva la aversión al riesgo y la incertidumbre sobre nuevas operaciones.
La dependencia no es solo financiera. Milei construyó parte de su narrativa internacional y de atracción de inversiones sobre la sintonía con Trump y el “Escudo de las Américas”. Con un Trump debilitado, esa carta se diluye de cara a 2027, cuando el gobierno necesita mostrar resultados económicos, bajar el riesgo país y sostener el flujo de capitales.
Algunos operadores relativizan el daño inmediato (el ejecutivo estadounidense aún tiene herramientas), pero coinciden en que el clima se vuelve más exigente y que la identificación Milei-Trump pasa a ser un pasivo en los mercados.
Washington cambia de color en el Congreso, Trump pierde poder de fuego y la estrategia argentina de apalancarse en el respaldo norteamericano enfrenta un techo más bajo justo cuando el calendario electoral local se acerca. La gestión de Milei tendrá que demostrar que puede sostenerse con menos “salvavidas” de afuera.