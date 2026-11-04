Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 ELECCIONES EEUU

Trump perdió el control del Congreso y el respaldo a Milei queda con menos margen

Los demócratas se quedaron con la Cámara y el Senado en las midterms de 2026. El giro en Washington debilita a Donald Trump justo cuando la gestión de Javier Milei apuesta fuerte a la cercanía con Estados Unidos para sostener la economía y llegar a 2027.

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