Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 REGIMEN TARIFARIO

Puerto La Plata endurece los cobros: barcos inactivos pagarán hasta diez veces más

El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata estableció un nuevo esquema tarifario para embarcaciones que permanezcan más de 90 días sin actividad comercial. Los cargos comenzarán en el triple de la tarifa vigente y podrán escalar progresivamente hasta diez veces su valor. También habrá sanciones económicas por incumplir órdenes de traslado.

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