Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 YO DIGO, TU DICES, ÉL DICE

Operaciones y contraoperaciones que agigantan la interna en el oficialismo

En el peronismo bonaerense se viven tiempos de suma tensión entre los diferentes espacios, mientras restan definirse temas importantes de cara a las elecciones. Florecieron varias operaciones cruzadas que echan más leña a un fuego muy difícil de apagar

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.