Operaciones y contraoperaciones que agigantan la interna en el oficialismo
En el peronismo bonaerense se viven tiempos de suma tensión entre los diferentes espacios, mientras restan definirse temas importantes de cara a las elecciones. Florecieron varias operaciones cruzadas que echan más leña a un fuego muy difícil de apagar
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Mientras restan definiciones sobre el sistema electoral que se utilizará en la provincia de Buenos Aires para la próxima contienda, en el peronismo bonaerense no entra una interna más. A la espera de la reunión del Consejo Provincial del PJ Boanerense prevista para este miércoles, entre el kirchnerismo, el MDF y el Frente Renovador se sacan chispas en una interna que parece no tener fin.
En el transcurso de esta jornada hubo una serie de cruces entre dirigentes del Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro luego de las duras críticas del mandamás de Ensenada, Mario Secco, hacia Sergio Massa por las reelecciones indefinidas de intendentes. El kicillofismo no consigue el consenso necesario para modificar la ley que se sancionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal y cruzaron al massismo por no revertir su postura contra a las re re.
“Primero te beneficiaste con todos los intendentes, te llenamos la cancha y ahora venís a decir que no podemos ser reelectos”, aseguró Secco en un diálogo con Radio con Vos. “¿Quién sos, Dios? ¿Ahora sos el dueño?, añadió”.
Ante las críticas de Secco hacia Massa, la tropa del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires lanzó duros cuestionamientos hacia el intendente de Ensenada. A la negativa del Frente Renovador también se le suman varios espacios opositores como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que ya rechazaron las reelecciones.
Asimismo, el diputado bonaerense Rubén Eslaiman aseguró en su cuenta de X: “De verdad pensas que le vas a hacer creer a alguien que el Frente Renovador va a cambiar una Ley que es del FR?. No a las reelecciones indefinidas”.
Sin embargo, surgió otra publicación que echó más leña al fuego en la interna del peronismo. El diputado bonaerense Alexis Guerrera publicó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp a su cuenta de X, donde se lee el siguiente mensaje: “Che en Gobernación dicen que Massa no está de acuerdo con el proyecto de Tignanelli de apuestas. Eso es así?”.
Además de esa captura de pantalla, Guerrera expresó: “Compañeros de Gobernación, en nombre de Massa habla Massa, o a lo sumo quienes somos sus Diputados. No quieran esconderse detrás del saco de Massa para defender a las empresas de juego, ¡enfrenten de cara a la sociedad el debate del proyecto!”
“Muy burdos operando!!!!”, aseguró el expresidente de la Cámara de Diputados en su cuenta de X, dejando en claro que la interna del peronismo está lejos de saldarse.
El proyecto de apuestas online lo presentó el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli. Mientras el kirchnerismo lo presenta en distintos puntos de la provincia, el proyecto todavía está en comisiones a la espera de ser tratado.
Por otra parte, el jueves habrá una sesión en el Senado donde se debatirán uno de los proyectos de Salud de Kicillof y la Ley Rappi, para regular el trabajo en las aplicaciones online.