Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 NUEVOS HORIZONTES

Baradel ganó la CTA y Kicillof suma un aliado en la conducción del sindicalismo nacional

El titular saliente de SUTEBA se impuso con más del 95% de los votos al frente de la Lista 10 y sucederá a Hugo Yasky, quien condujo la central durante dos décadas. Su llegada a la conducción nacional fortalece el vínculo sindical de Axel Kicillof con el movimiento obrero.

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