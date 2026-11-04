Baradel ganó la CTA y Kicillof suma un aliado en la conducción del sindicalismo nacional
El titular saliente de SUTEBA se impuso con más del 95% de los votos al frente de la Lista 10 y sucederá a Hugo Yasky, quien condujo la central durante dos décadas. Su llegada a la conducción nacional fortalece el vínculo sindical de Axel Kicillof con el movimiento obrero.
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Roberto Baradel ganó las elecciones de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y se convertirá en el nuevo secretario general de la organización, en reemplazo de Hugo Yasky. Con más del 90% de las mesas escrutadas, la Lista 10 - Más CTA obtuvo más del 95% de los votos contabilizados y se impuso en todas las provincias y regionales del país.
El resultado representa un nuevo paso en la proyección nacional del dirigente docente, que después de más de dos décadas al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) pasará a conducir una de las principales centrales sindicales del país.
Pero la victoria también tiene una lectura política para la provincia de Buenos Aires: Baradel es uno de los dirigentes sindicales cercanos a Axel Kicillof y un aliado del gobernador dentro del armado gremial que acompaña su construcción política.
De hecho, el titular saliente de SUTEBA participó de distintas actividades junto al mandatario bonaerense y respaldó la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político con el que Kicillof busca proyectar su liderazgo dentro del peronismo.
La relación entre ambos también tuvo expresiones públicas en el terreno sindical. Baradel compartió reuniones con el gobernador y otros referentes de las centrales obreras para coordinar posiciones frente a las políticas del Gobierno nacional. Su llegada a la conducción de la CTA-T le permitirá trasladar ese vínculo a un escenario de representación nacional.
Calamante retiene la CTA bonaerense
El recambio también tuvo su capítulo en la provincia de Buenos Aires. Allí, la Lista 10 "Pablo Masciángelo", encabezada por Raúl Calamante, se impuso con el 93% de los votos y retuvo la conducción de la CTA de los Trabajadores bonaerense. De esta manera, Baradel dejará la secretaría general provincial para dar el salto a la conducción nacional, mientras que otro dirigente de SUTEBA quedará al frente de la central en territorio bonaerense.
Calamante estuvo acompañado por Silvana Scali, referente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), y Hugo Russo, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), como secretarios generales adjuntos. La nómina oficialista se enfrentó a la Lista 6 Multicolor, encabezada por Olga Ortigoza, dirigente de la oposición docente.
Uno de los datos políticos de la elección fue la amplitud territorial del resultado: el oficialismo se impuso en las 44 regionales bonaerenses, con un desempeño particularmente destacado en el Conurbano. En Quilmes, por ejemplo, obtuvo el 92,7% de los sufragios, mientras que en Lomas de Zamora alcanzó el 89,3%.
La victoria de Calamante también tiene una lectura en clave de la interna peronista. El dirigente marplatense tuvo vínculos políticos con el espacio de Gustavo Pulti y se expresó en sintonía con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado que impulsa Axel Kicillof.
El recambio en la conducción sindical
La elección se desarrolló este martes 3 de noviembre, con más de 2.600 mesas habilitadas en todo el territorio nacional. La nómina encabezada por Baradel enfrentó a la Lista 6 Multicolor, que tuvo como principal referente a Romina Del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda.
La nueva conducción tendrá como secretarios generales adjuntos a Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
Por su parte, Yasky dejará la secretaría general después de permanecer dos décadas al frente de la central, aunque continuará dentro de la estructura nacional como responsable de la Secretaría de Acción Política. El histórico dirigente había expresado públicamente su respaldo a la candidatura de Baradel.
Tras conocerse los resultados, el flamante secretario general destacó el respaldo obtenido y planteó que buscará ampliar la unidad del movimiento obrero y fortalecer la organización sindical frente al Gobierno de Javier Milei.
La proyección política de Baradel
La victoria se produce después de su salida de la conducción de SUTEBA, donde fue reemplazado por María Laura Torre, quien encabezó la lista oficialista Celeste-Violeta en las elecciones del gremio bonaerense de mayo.
En aquellos comicios, el oficialismo retuvo la conducción provincial con el 76% de los votos, aunque sufrió un retroceso respecto de la elección anterior. La oposición de izquierda, encabezada por la Multicolor, consiguió recuperar la seccional de La Matanza.
Ahora, Baradel tendrá a su cargo una central que reúne organizaciones de peso como CTERA, la Asociación Judicial Bonaerense, CONADU y distintos sindicatos estatales y de servicios.
Para Kicillof, el resultado también tiene implicancias en el mapa sindical. La CTA-T constituye una de las expresiones gremiales que acompañan al gobernador en su disputa política con la administración de Milei y en la construcción de una alternativa dentro del peronismo.