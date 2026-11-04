Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 CUMBRE EN LA PLATA

PJ bonaerense: reelecciones, PASO y Congreso tras el cara a cara de Kicillof y Máximo

El Consejo partidario se reúne con la mirada puesta en 2027 en medio de indefiniciones en el peronismo. El encuentro entre el Gobernador y el líder de La Cámpora abre una nueva instancia de negociación, mientras los intendentes presionan por las re-re y se discuten las reglas de la próxima elección.

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