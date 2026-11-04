Volver | La Tecla Informe Especial 4 de noviembre de 2026 CONTRAPUNTO

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Caja rica y odontólogos pobres

La entidad de profesionales bonaerenses, en el ojo de la tormenta: aportes millonarios, jubilaciones de miseria y sospechas sobre el manejo de los fondos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.