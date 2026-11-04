Larroque reglamentó la ley de seguridad en clubes y plazas: qué deberán controlar los municipios
La Provincia reglamentó la Ley 15.618, que establece medidas obligatorias para prevenir accidentes con arcos deportivos, aros de básquet, postes de vóley y juegos infantiles. Los municipios deberán realizar inspecciones periódicas, exigir certificaciones profesionales y promover campañas de prevención.
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El gobierno de Axel Kicillof reglamentó la Ley 15.618, que establece medidas de seguridad obligatorias para los elementos deportivos y recreativos instalados en clubes, escuelas, plazas y otros espacios públicos y privados de la provincia de Buenos Aires. La normativa apunta a prevenir accidentes, especialmente aquellos que puedan afectar la integridad física de niños, niñas y adolescentes.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2082/2026, publicado este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial bonaerense y firmado por el gobernador, junto con los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Carlos Bianco (Gobierno).
La reglamentación alcanza a establecimientos públicos y privados, independientemente de su forma jurídica, así como a espacios públicos y privados que cuenten con arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de redes de vóley, juegos de plaza y cualquier otro elemento destinado a actividades deportivas, recreativas o lúdicas.
Entre las exigencias establecidas figura la obligación de contar con sistemas de sujeción, anclaje o contrapeso para los arcos de fútbol, hockey y handball que superen los 20 kilogramos. También deberán instalarse sistemas de contrapeso en los aros de básquet con pie.
En el caso de los equipamientos removibles, las instituciones tendrán que disponer de espacios adecuados para guardarlos o, cuando se trate de arcos, asegurarlos en posición horizontal. Además, deberán incorporar protectores acolchados en pisos, columnas, paredes y postes para amortiguar posibles impactos en los entornos deportivos y recreativos.
La norma también contempla la aplicación de otras recomendaciones que puedan formular profesionales matriculados en la materia.
Los municipios, bajo la lupa
Uno de los puntos centrales del decreto es la distribución de responsabilidades. Los municipios quedaron ratificados como autoridades de aplicación de la Ley 15.618 y tendrán a su cargo verificar periódicamente que clubes, establecimientos y espacios recreativos cumplan con las condiciones de seguridad.
Para ello, deberán establecer mecanismos de habilitación, certificación o constancias de cumplimiento emitidas por profesionales matriculados. También tendrán que impulsar campañas de concientización sobre los riesgos asociados a la falta de medidas de protección y coordinar acciones con organismos educativos, asociaciones deportivas y entidades intermedias.
En paralelo, el decreto encomienda a la Dirección General de Cultura y Educación, a través de los Consejos Escolares, y a los ministerios y organismos provinciales que administren espacios alcanzados por la normativa, instrumentar las medidas necesarias para adecuar sus instalaciones.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, mediante la Subsecretaría de Deportes, deberá brindar asistencia técnica a los gobiernos municipales y colaborar en la elaboración de disposiciones complementarias o aclaratorias.
De esta manera, la reglamentación pone en marcha el esquema de controles previsto por la ley y traslada a los gobiernos locales una responsabilidad central: fiscalizar las condiciones de seguridad de los espacios donde se desarrollan actividades deportivas y recreativas en territorio bonaerense.