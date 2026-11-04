Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Larroque reglamentó la ley de seguridad en clubes y plazas: qué deberán controlar los municipios

La Provincia reglamentó la Ley 15.618, que establece medidas obligatorias para prevenir accidentes con arcos deportivos, aros de básquet, postes de vóley y juegos infantiles. Los municipios deberán realizar inspecciones periódicas, exigir certificaciones profesionales y promover campañas de prevención.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.