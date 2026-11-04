La Provincia presentó el megaoperativo para recibir al Papa: 12 mil policías y 30 mil servidores

Hernán Sánchez

El Ejecutivo envía el Presupuesto, con endeudamiento para pagar deuda reestructurada Economía enviará mañana a la Legislatura la Ley Impositiva y la previsión de gastos de 2027, que contendrá otro pedido de autorización de deuda pública por un monto similar a los pagos que debe hacer la Provincia, cercanos a los 850 millones de dólares.