La Provincia presentó el megaoperativo para recibir al Papa: 12 mil policías y 30 mil servidores
El Gobernador presentó en Luján el dispositivo de seguridad, salud y asistencia que se desplegará durante las visitas de León XIV a Claypole y a la ciudad de la Basílica. Habrá más de 1.200 trabajadores sanitarios, 45 ambulancias, helicópteros y miles de voluntarios.
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La provincia de Buenos Aires comenzó a ultimar los detalles para la histórica visita del Papa León XIV. El gobernador Axel Kicillof presentó este miércoles en Luján el operativo especial que se desplegará durante las actividades previstas en Claypole y en la ciudad de la Basílica, con un importante despliegue de recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad y la atención de los miles de fieles que se espera que participen.
"Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV", sostuvo Kicillof durante el acto realizado en el Museo de Bellas Artes de Luján, acompañado por el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Leonardo Boto.
El mandatario bonaerense destacó el carácter histórico de la visita y consideró que el mensaje del Sumo Pontífice adquiere una relevancia particular frente al escenario de incertidumbre, desigualdad y violencia que atraviesan la Argentina y el mundo. En ese sentido, cuestionó el individualismo y planteó que las palabras de León XIV representan un llamado a no naturalizar la injusticia ni la indiferencia frente a los sectores más vulnerables.
Además, Kicillof vinculó la llegada del nuevo Papa con el legado de Francisco. "León XIV recoge y continúa el enorme legado de nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes", expresó. Y agregó que, aunque su antecesor no pudo regresar a la Argentina, su recuerdo y sus luchas estarán presentes durante estas jornadas.
Nos estamos preparando para recibir al Papa León XIV con un gran operativo que movilizará a más de 30 mil voluntarios y agentes del Gobierno provincial. Es muy importante que accedan a nuestra web https://t.co/uc97ZK015p. Pueden descargar la información para tenerla disponible en todo momento.
En cuanto al dispositivo, la Provincia dispondrá de dos operativos especiales para las actividades en Claypole y Luján. El esquema sanitario contará con más de 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.
El despliegue también tendrá una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Según se informó, participarán 12.000 efectivos policiales, con apoyo de motos y helicópteros, mientras que más de 10.000 voluntarios colaborarán con las tareas de asistencia y organización. En total, el operativo reunirá alrededor de 30.000 servidores, entre policías, personal sanitario, bomberos y voluntarios.
Por su parte, el arzobispo Scheinig puso el foco en el significado religioso del acontecimiento y llamó a que la convocatoria sirva para dejar atrás las divisiones. "La visita del Papa será un momento sagrado y religioso para que estemos unidos y juntos, superando enfrentamientos y divisiones", manifestó. También invitó a los fieles a acercarse a Luján con sus peticiones y a participar de un encuentro que tendrá como protagonistas a la Virgen, el Papa y el pueblo creyente.
El operativo se completará con más de 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para seguir en vivo las actividades. Toda la información vinculada con la organización, los servicios y las recomendaciones para los asistentes estará disponible en el sitio oficial visitadelpapapba.gba.gob.ar.
A su turno, Alonso explicó que el trabajo involucra a distintas áreas del gabinete provincial y remarcó que la prioridad será garantizar que los fieles puedan participar de las celebraciones con las condiciones necesarias de seguridad y atención. Boto, en tanto, aseguró que Luján se prepara para recibir una multitud y destacó el trabajo realizado para facilitar los accesos y la participación en la misa.
Finalmente, Kicillof sostuvo que la Provincia está preparada para una "inmensa movilización popular" y planteó que la mejor manera de recibir a León XIV será escuchar su mensaje y transformarlo en acciones concretas. "Esperamos que su presencia sea un recuerdo emocionante y, además, una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y que queremos construir", concluyó.