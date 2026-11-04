Otro disgusto para Milei: la Justicia analiza reincorporar a varios querellantes
Casación hizo lugar a los recursos de queja de cinco damnificados apartados. Realizarán una audiencia en la que escucharán sus argumentos y podrían reabrirse las investigaciones, aunque por ahora no cambia el sobreseimiento para el Presidente, su hermana Karina y otras nueve personas.
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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar, por mayoría, a la queja presentada por un grupo de inversores que buscan recuperar su condición de querellantes en la causa por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.
La decisión abre una instancia que podría permitirles impugnar el sobreseimiento dictado hace dos semanas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a favor del presidente Javier Milei y el resto de los involucrados.
Con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, el tribunal concedió el recurso de casación. Slokar sostuvo que los agravios invocados podían configurar algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.
Ledesma adhirió al considerar que se había planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia, mientras que el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible la queja.
Los recurrentes son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido apartados como querellantes meses antes del sobreseimiento. El tribunal también aceptó revisar la situación de los ciudadanos bielorrusos Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna.
A partir de ahora, las partes y los presuntos damnificados cuentan con diez días hábiles para presentar sus argumentos ante la Sala II. Luego serán convocados a una audiencia para ampliar o precisar sus escritos. La decisión final sobre la reincorporación de los querellantes se conocerá, según estimaciones del tribunal, ya entrado 2027, luego de la feria judicial de enero.
En paralelo, sigue pendiente el escrito de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que solicitó asumir el rol de acusador público luego de que el fiscal Eduardo Taiano consintiera los sobreseimientos. Martínez de Giorgi se encuentra de viaje, por lo que ese planteo se resolverá a su regreso. Si el juez no hace lugar a los argumentos de la fiscalía especializada, la discusión pasará a la Cámara Federal, integrada en parte por magistrados designados recientemente.
La resolución no reabre de inmediato la investigación ni anula los sobreseimientos, pero habilita una revisión de la legitimación de los inversores para intervenir como acusadores particulares. De ser reincorporados, podrían recurrir el cierre del expediente e impulsar nuevas medidas de prueba.