Volver | La Tecla Nacionales 4 de noviembre de 2026 ¿REVÉS EN PUERTA?

Otro disgusto para Milei: la Justicia analiza reincorporar a varios querellantes

Casación hizo lugar a los recursos de queja de cinco damnificados apartados. Realizarán una audiencia en la que escucharán sus argumentos y podrían reabrirse las investigaciones, aunque por ahora no cambia el sobreseimiento para el Presidente, su hermana Karina y otras nueve personas.

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