Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 REUNION AGENDADA

Kicillof y La Cámpora ensayan una tibia tregua, con 2027 y las candidaturas en disputa

El acuerdo entre el Gobernador y Máximo Kirchner permitió bajar la tensión en el PJ bonaerense y repartir responsabilidades en la estructura partidaria. Sin embargo, las diferencias por el liderazgo, las PASO y las reelecciones indefinidas siguen abiertas, mientras el peronismo empieza a ordenar su estrategia electoral para 2027.

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