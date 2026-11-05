Kicillof y La Cámpora ensayan una tibia tregua, con 2027 y las candidaturas en disputa
El acuerdo entre el Gobernador y Máximo Kirchner permitió bajar la tensión en el PJ bonaerense y repartir responsabilidades en la estructura partidaria. Sin embargo, las diferencias por el liderazgo, las PASO y las reelecciones indefinidas siguen abiertas, mientras el peronismo empieza a ordenar su estrategia electoral para 2027.
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La interna del peronismo bonaerense encontró una tregua, aunque todavía está lejos de alcanzar una pacificación definitiva. Después de semanas de cruces, reproches y movimientos políticos, Axel Kicillof y Máximo Kirchner acordaron bajar el tono de la disputa y avanzar con una hoja de ruta para el funcionamiento del Partido Justicialista provincial. Un entendimiento que permitió ordenar la convivencia partidaria, pero que no despejó las diferencias de fondo sobre quién conducirá al espacio y cómo se resolverán las candidaturas de 2027.
La señal más concreta llegó después de una reunión reservada que ambos dirigentes mantuvieron el martes por la noche en La Plata. El encuentro funcionó como antesala de la reunión del Consejo Provincial del PJ, encabezada por el Gobernador, en la que se confirmó que el líder de La Cámpora asumirá la presidencia del Congreso partidario.
El organismo se reunirá el próximo sábado 21 de noviembre, a las 10, en la sede del PJ bonaerense. Allí se oficializará la designación de Kirchner y se elegirán las restantes autoridades. Se trata de un espacio de peso dentro de la estructura justicialista, ya que tiene atribuciones vinculadas con la estrategia política, las alianzas electorales y la plataforma partidaria.
De esta manera, se empieza a materializar el reparto de responsabilidades que acompañó el recambio de autoridades: Kicillof conserva la presidencia del partido, mientras que Máximo tendrá bajo su órbita el Congreso. Una distribución que permite contener, al menos por ahora, las tensiones entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el kirchnerismo duro.
La tregua también tuvo su correlato en la reunión del Consejo. Entre los acuerdos alcanzados figura la continuidad del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, al frente de la Junta Electoral del PJ bonaerense. Además, los dirigentes resolvieron conformar una mesa de discusión para debatir el modelo de país que pretende impulsar el peronismo, con participación de representantes del sector industrial, el campo y los trabajadores.
Pero detrás de las señales de distensión permanecen las discusiones que atraviesan al espacio. La primera tiene que ver con el liderazgo político y la definición de las candidaturas. Kicillof busca consolidar una referencia propia y ampliar su autonomía dentro del peronismo, mientras que La Cámpora continúa reivindicando el peso político de Cristina Fernández de Kirchner y su centralidad en las decisiones del movimiento.
En ese escenario, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparecen como otro punto de fricción. El Gobernador sostiene la conveniencia de mantenerlas como mecanismo para resolver las disputas internas y evitar que las candidaturas queden sujetas exclusivamente a negociaciones entre las cúpulas. Una posición que adquirió mayor relevancia después de que Cristina dejara abierta la posibilidad de competir en 2027 si recupera sus derechos políticos, en una entrevista concedida a The Washington Post.
La discusión no se limita a la disputa por la conducción nacional. En la provincia, los intendentes también presionan para recuperar la posibilidad de presentarse a una nueva reelección, una iniciativa que encuentra resistencias dentro y fuera del oficialismo.
Un mensaje al Frente Renovador
En ese punto, Kicillof dejó un mensaje que, aunque sin destinatarios explícitos, volvió a poner sobre la mesa las diferencias con el Frente Renovador. Consultado sobre el proyecto para habilitar las reelecciones indefinidas de los jefes comunales, el mandatario sostuvo que espera que la iniciativa prospere, aunque advirtió que para conseguirlo hacen falta mayorías legislativas.
"Yo espero que prospere", afirmó el Gobernador, antes de remarcar: "Yo no tengo reelección ni la estoy pidiendo". También defendió la posibilidad de que los mandatarios locales puedan renovar sus mandatos, al considerar que se trata de un nivel de representación cercano a los vecinos y con responsabilidades que pueden ser evaluadas directamente por la ciudadanía.
La referencia no es menor. El proyecto permanece empantanado por la falta de consenso dentro del propio peronismo, principalmente por la oposición del massismo, espacio que impulsó la limitación de los mandatos durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Así, el Gobernador dejó en claro que acompaña el reclamo de los intendentes, pero también que su resolución depende de una negociación política y legislativa que todavía no está saldada.
Cerca de 80 intendentes podrían quedar impedidos de competir por otro mandato en 2027 si continúa vigente la normativa actual. Para el MDF, la discusión excede las aspiraciones individuales de los alcaldes y tiene implicancias directas sobre la capacidad territorial del peronismo para conservar el poder en la Provincia.
La reunión del Consejo también incluyó un repaso de la situación económica bonaerense y de los fondos que el Gobierno nacional le adeuda a la administración provincial. Además, se acordó avanzar en una discusión más amplia sobre el proyecto político del justicialismo.
Por ahora, el acuerdo entre Kicillof y Máximo permitió evitar que la disputa vuelva a trasladarse a la estructura partidaria y abrió una instancia de negociación. Sin embargo, el reparto de cargos no equivale a un acuerdo sobre el rumbo político ni sobre las candidaturas. Con Cristina, Kicillof y Massa todavía orbitando en la discusión por el liderazgo, el peronismo bonaerense consiguió bajar la temperatura, pero las diferencias que amenazan su unidad siguen sin resolverse.