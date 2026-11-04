PJ bonaerense: el Congreso partidario se reunirá el 21, con Máximo al frente
Se decidió en la reunión del Consejo, que tuvo lugar esta tarde, encabezada por Kicillof. El acuerdo con Kirchner del martes por la noche trajo un poco de paz en medio de la fuerte interna en el peronismo. El líder de La Cámpora vuelve a tener un papel clave.
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Con una interna que parece no dar tregua, y con la mira puesta en las elecciones del año que viene, esta tarde se reunió el Consejo del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. Y una de sus principales definiciones fue producto del acuerdo entre el presidente del partido, Axel Kicillof, y su antecesor, Máximo Kirchner: este último asumirá como presidente del Congreso partidario en algo más de dos semanas.
El martes por la noche hubo una reunión secreta en La Plata entre el gobernador bonaerense y el líder de La Cámpora, que presidía el PJ provincial hasta que lo reemplazó Kicillof. Allí acordaron que en el cónclave de hoy no se agitarían las rispideces entre las partes. Y se definió que Máximo será el presidente del Congreso, un organismo vital en la vida partidaria porque es el que define la política de alianzas electorales.
En la reunión de esta tarde se decidió convocar para el sábado 21 de este mes a una reunión de ese cuerpo, en la que se oficializará a Kirchner como presidente y se elegirá al resto de sus autoridades. La cita será a las 10 de la mañana, también en la sede del PJ bonaerense.
El encuentro se realizará en modalidad híbrida, con una mesa para los asistentes presenciales y conexión telemática vía Zoom para los que no puedan asistir físicamente.
Axel Kicillof
La reunión del Consejo continuó con una agenda caliente, en la que figuraron el porvenir de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y el proyecto, aún muy trabado, para rehabilitar la reelección indefinida de los intendentes.
También se habló de la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con prisión domiciliaria desde hace casi un año y medio, pero que en los últimos días brindó una entrevista al diario estadounidense The Washington Post, en la que aseguró que “si le devuelven los derechos políticos” podría ser candidata en 2027.
Un intendente que lo planteó fue Iván Villagrán, de Carmen de Areco, que en un breve contacto con La Tecla expresó: “Espero que más allá del orden del día podamos tener declaraciones importantes que nos lleven a consensuar sobre la apertura política que tiene que tener nuestro partido, frente a lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, que injustamente se encuentra proscripta y secuestrada en su departamento de San José 1111”.
“Primero que se hablen temas para la provincia y el país. Creo que el Partido Justicialista tiene una gran responsabilidad con toda la militancia y con todos los bonaerenses”, añadió el alcalde.
Iván Villagrán
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Kicillof había lanzado la convocatoria al Consejo el fin de semana pasado, para tratar varios temas de importancia que deben resolverse antes de los próximos comicios. Uno de ellos era, por supuesto, el de las “re re” de los los intendentes, un tema que generó un fuerte cruce entre el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) por las declaraciones del intendente de Ensenada, Mario Secco.
También aparecían en el temario los cambios en el sistema electoral, relacionados con las PASO y a la implementación, o no, de la Boleta Única de Papel (BUP).
Hubo varias definiciones importantes. Por ejemplo, se acordó conformar una mesa “para hablar de qué Argentina queremos”, con la idea de establecer un espacio de discusión con el sector industrial, el campo y los trabajadores. La idea: “que el próximo Presidente llegue con ese respaldo”, explicó una persona que participó del cónclave partidario.
Julio Alak y Verónica Magario
Además, se hizo un repaso de la situación económica, incluyendo una exposición sobre los fondos que el gobierno nacional le adeuda a la Provincia. El Gobernador, además, invitó a todos los presentes a asistir a las actividades que desarrollará el Papa león XIV en Almirante Brown y en Luján, durante su visita a la Argentina, a partir del lunes próximo.
Se acercaron hasta la sede del PJ el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora); Mariel Fernández (Moreno); Iván Villagrán (Carmen de Areco); Fernando Espinoza (La Matanza); Julio Alak (La Plata), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).
También estuvieron los diputados provinciales Mariano Cascallares, Ariel Archanco, Juan Pablo de Jesús y Soledad Alonso, la senadora bonaerense Fernanda Raverta, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y Alberto Descalzo, presidente de Provincia Seguros.
Por su parte, Tolosa Paz sentenció: “Creo que va a ser un evento sumamente importante convocar al Congreso del partido. Un órgano necesario para poder construir parte de la herramienta electoral de cara al proceso de elecciones del 2027. Tenemos que aprender a cuidar nuestras instituciones. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es una de ellas, así que creo que es muy oportuna”.
Sobre el encuentro entre Máximo y Kicillof, dijo: “Creo que el diálogo entre compañeros y compañeras de nuestro frente político es sumamente necesario. Tenemos distintas miradas, pero nos une la necesidad de construir un proyecto de país diferente a este presente que tanto golpea al pueblo de la provincia de Buenos Aires en su conjunto y a toda la Argentina. Creo que es necesario, creo que es muy madura parte de los dos. Creo que tenemos que construir señales”.
Mariel Fernández
La reunión del Consejo del PJ terminó hacia las 19.30, pero Kicillof y Magario se quedaron en la sede del partido luego de que se retiraron los demás dirigentes. ¿De qué conversaron? Posiblemente, de la presentación del Presupuesto 2027 en la Legislatura, habida cuenta de que ella preside el Senado.