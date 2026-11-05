La culpa es del Niño: municipio anunció el pago desdoblado de sueldos
El municipio anunció que abonará el 70% de los haberes de octubre y completará el pago dentro de cinco días hábiles. En paralelo, confirmó la suspensión del Festival de la Sidra y la reasignación de recursos para afrontar posibles contingencias por El Niño. Desde el PRO cuestionaron el pago diferenciado
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La Municipalidad de General Roca a cargo de Maria Emilia Soria anunció que pagará los salarios de octubre en dos etapas: el miércoles 4 de noviembre acreditará el 70% de los haberes y el 30% restante será depositado dentro de los cinco días hábiles siguientes. La decisión se conoció junto con la confirmación de que el municipio cancelará el Festival de la Sidra y redireccionará recursos para prepararse ante posibles contingencias climáticas durante el verano.
La comunicación oficial no vinculó de manera explícita el pago diferenciado con la cancelación del evento. Sin embargo, ambos anuncios se conocieron en el marco de una misma explicación sobre las dificultades presupuestarias que enfrenta el municipio para responder a las consecuencias de las lluvias y a los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño. La administración local sostuvo que necesita reforzar su disponibilidad de fondos y capacidad operativa para afrontar ese escenario.
Según el detalle difundido por el Ejecutivo las tareas de prevención y asistencia ya generan gastos adicionales. Entre ellos mencionó la entrega de colchones, frazadas y nylon a familias afectadas por las precipitaciones, el incremento de horas extras y de utilización de maquinaria, y mayores erogaciones en combustible, mantenimiento e insumos. También señaló que se intensificaron los trabajos de recolección de residuos y limpieza de canales y alcantarillas para evitar anegamientos.
El municipio calculó que estas necesidades representan un incremento cercano al 30% en los gastos de funcionamiento, por encima de las previsiones presupuestarias. La cifra fue presentada como parte de los argumentos para justificar la reorganización de los recursos, aunque el comunicado no precisó qué partidas se modificarán ni cómo se distribuirá el esfuerzo financiero durante los próximos meses.
La decisión de fraccionar el pago de los salarios introduce otra dimensión en ese escenario: los trabajadores municipales recibirán inicialmente menos de la totalidad de sus haberes y deberán esperar hasta cinco días hábiles para cobrar el saldo. El anuncio expone la presión que, según el propio gobierno local, atraviesa las cuentas municipales en momentos en que debe sostener tanto el funcionamiento habitual de los servicios como las intervenciones extraordinarias por las lluvias.
La gestión también confirmó la cancelación del Festival de la Sidra, que había previsto la participación de productores y proveedores, quienes ya fueron notificados. El argumento oficial es que los recursos y la capacidad operativa deben concentrarse en la preparación ante posibles lluvias intensas, tormentas severas y otros eventos meteorológicos. Como antecedente regional, el municipio mencionó la declaración de emergencia meteorológica de la provincia de Neuquén.
Además, anunció que avanzará en la creación de un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas. La iniciativa buscará coordinar las distintas áreas, anticipar escenarios y organizar los recursos disponibles. Por ahora, el Ejecutivo no informó cuánto presupuesto demandará su puesta en marcha ni qué mecanismos de financiamiento utilizará para sostenerlo.
El anuncio tuvo repercusiones en el plano político. El legislador provincial y presidente del PRO de Río Negro, Juan Martin, cuestionó la comunicación municipal a través de sus redes sociales con una frase breve: “¿Ya podemos hablar de la pesada herencia?”. El dirigente puso así el foco en la situación financiera de la administración local, aunque no desarrolló en ese mensaje una explicación sobre los motivos del pago en dos tramos.