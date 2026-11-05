Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

La culpa es del Niño: municipio anunció el pago desdoblado de sueldos

El municipio anunció que abonará el 70% de los haberes de octubre y completará el pago dentro de cinco días hábiles. En paralelo, confirmó la suspensión del Festival de la Sidra y la reasignación de recursos para afrontar posibles contingencias por El Niño. Desde el PRO cuestionaron el pago diferenciado

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