Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Ante la presión judicial, Kicillof blinda su caja para evitar los embargos

A través de una resolución de la Tesorería General, el gobierno bonaerense dispuso abrir una cuenta exclusiva en el Banco Provincia para canalizar los embargos judiciales contra el Estado. La medida alcanza incluso a causas que ya están en etapa de ejecución y establece que las obligaciones fijadas en dólares se abonarán en pesos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.