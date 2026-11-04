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LEGISLATURA

Yo poroteo, tú poroteas, él porotea, pero las re re no acaban de madurar

Los intendentes del MDF exigen a Kicillof que cumpla su promesa de impulsar las reelecciones indefinidas y empiezan a perder la paciencia. Los números en las cámaras juegan en contra de las aspiraciones axelistas y hoy no se vislumbra una salida por la vía de los votos.

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“Lo prometió y tiene que cumplir”. Es la consigna de un grupo importante de intendentes, especialmente vinculados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que exigen al gobernador Axel Kicillof el cumplimiento de su juramento: impulsar la eliminación de límites para la reelección de jefes comunales.

Sin embargo, la demora en acometer tamaño objetivo tiene a mal traer a los alcaldes peronistas, quienes consideran que “es ahora o nunca”, previendo que si no reforman la ley que restringe a dos consecutivos los mandatos, luego se hará muy cuesta arriba.

El mandatario provincial se ve ahora en medio de una encerrona que él mismo generó, que contrapone el deseo de satisfacer las demandas de su tropa territorial con las posibilidades numéricas de aprobar una reforma de tal magnitud en las cámaras provinciales.

En Diputados, donde el oficialismo tiene una bancada integrada por 39 manos, la negativa a volver hacia atrás une a propios y extraños. Entre los primeros se cuentan los 10 del Frente Renovador, que se ensarzaron en picantes debates con los axelistas en las redes sociales.Desde la trinchera massista recuerdan que fueron aliados estratégicos de Cambiemos cuando, en tiempos de María Eugenia Vidal, votaron la limitación de mandatos. “Lo dijimos siempre y lo sostenemos, no vamos a acompañar una vuelta atrás en este tema”, repiten los leales al tigrense.

Tampoco cuenta con el visto bueno de los 19 legisladores de La Libertad Avanza ni los 11 del PRO, que ratificaron su NO en las últimas horas ante versiones que los involucraban en una negociación que desmintieron.

Entre los obstáculos deben sumarse al menos 5 de los seis integrantes de los dos bloques de la UCR. En el abadista (tres miembros) solo su presidente, Diego Garciarena, se expresó claramente por la negativa, mientras que el tandilense Matías Civale (Evolución) no ha expresado su postura, al igual que la monzoista Silvina Vaccarezza, aliada de los boina blanca.

En el otro, que responde a Construir, el espacio que lideran Miguel Fernández, Alejandra Lordén y Pablo Juliano, sus tres integrantes se manifestaron en contra de las re re: la propia Lordén (presidenta), Valentín Miranda y Priscila Minnaard.

También se oponen Hechos (2 bancas), Coalición Cívica (3), Derecha Popular (2), Nuevos Aires (3) y la izquierda, con dos unibloques del FIT, dejando muy lejos el objetivo del kicillofismo de llegar a la mitad más uno de los diputados, 47 sobre 92.

Yo poroteo, tú poroteas, él porotea, pero las re re no acaban de madurar
El bloque abadista en Diputados, que preside Garciarena, con postura disímiles.


A favor, en cambio, se anotan los 10 legisladores del MDF y, tal vez, Cintia Romero, alineada con Juan Grabois, además de Unión y Libertad, cuyo cinco integrantes son considerados habituales aliados y dialoguistas.

Sin embargo, un grupo de diputados se mueve en la indefinición, o al menos en una estrategia de no blanquear sus intenciones. Allí se anotan, además de Vaccarezza, los 19 enrolados en La Cámpora y el grupo referenciado en los intendentes (Insaurralde), aunque el cristinismo puntualiza que no se oponen, aunque es un tema que debería debatirse en el marco de una discusión más amplia y en la que se incluyan temas electorales o la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia.

En el Senado

Las cosas tampoco son sencillas para el oficialismo en el Senado, aunque por motivos bien diferentes. A pesar de que cuenta con mayoría propia (24 de 46), la posibilidad de avanzar con algunas iniciativas chocan contra la interna de Fuerza Patria.

En el bloque que preside Sergio Berni, enfrentado con el kicillofismo, conviven cinco legisladores leales al Gobernador, 14 cristinistas, tres del Frente Renovador y un alfil de Juan Grabois, Federico Fagioli, además de uno que juega libre. 

Los axelistas podrían negociar apoyos del cristinismo y de Grabois, y aún así no llegaría al número sin apoyos “externos” (por ejemplo, los tres de Unión y Libertad), ya que el resto es contrario al acompañamiento.

En este pelotón se cuentan los tres massistas, los 11 libertarios, los 4 del PRO, los tres de Hechos (passaglistas y la radical Natalia Quintana) y la abadista Nerina Neumann, que podrían echar por tierra las aspiraciones de Kicillof y su grupo de jefes comunales.
 

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