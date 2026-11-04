Yo poroteo, tú poroteas, él porotea, pero las re re no acaban de madurar

LEGISLATURA
La Tecla
Redacción
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Serga.NET
Desde la trinchera massista recuerdan que fueron aliados estratégicos de Cambiemos cuando, en tiempos de María Eugenia Vidal, votaron la limitación de mandatos. “Lo dijimos siempre y lo sostenemos, no vamos a acompañar una vuelta atrás en este tema”, repiten los leales al tigrense.
En el Frente Renovador no hay ambigüedad: NO a las reelecciones indefinidas En 2016 impulsamos la ley que les puso límite y hoy, cuando algunos buscan voltearla para quedarse atornillados a la silla, sostenemos la misma postura. El poder es de la gente. La alternancia renueva la política y les devuelve a los bonaerenses el derecho a elegir.— Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) November 4, 2026