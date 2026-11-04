Yo poroteo, tú poroteas, él porotea, pero las re re no acaban de madurar

En el Frente Renovador no hay ambigüedad: NO a las reelecciones indefinidas En 2016 impulsamos la ley que les puso límite y hoy, cuando algunos buscan voltearla para quedarse atornillados a la silla, sostenemos la misma postura. El poder es de la gente. La alternancia renueva la política y les devuelve a los bonaerenses el derecho a elegir.