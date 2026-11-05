Sonríe Kicillof: el Senado aprobó la empresa de medicamentos
La Cámara Alta dio luz verde al proyecto del Poder Ejecutivo que crea una empresa de medicamentos bajo la nominación de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria. Hubo rechazos por parte de La Libertad Avanza, el PRO y Hechos.
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La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires tuvo una nueva sesión ordinaria, luego de la presentación del Presupuesto 2027 por parte del ministro de Economía, Pablo López. Sin mayores tensiones entre los distintos bloques, quedaron aprobados la empresa de medicamentos que impulsó el Poder Ejecutivo, además aprobaron la creación del Área Patagónica Bonaerense y establecieron que el dinero del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal (FEFIM) sea de libre disponibilidad para los intendentes.
La sesión comenzó pasadas las 15.30, donde las senadoras Amira Curi y Marcela Basualdo homenajearon a la Abuela de Plaza de Mayo, Elsa Pavón, primera integrante del organismo de Derechos Humanos en lograr la restitución de su nieta a través de los análisis genéticos.
Entre los primeros proyectos tratados durante la tarde, se aprobó un proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria en cuestión "Islas Malvinas" para todas las personas que se desempeñen en la función pública. También le dieron luz verde a la iniciativa que garantiza el derecho de comunicación de niños, niñas y adolescentes alojados en un hogar convivencial con sus familias cuidadoras, aun cuando la medida haya concluido.
Luego se aprobaron dos iniciativas del presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, quien propuso la creación del “Área Patagónica Bonaerense” y la “Zona Austral Desfavorable de la provincia de Buenos Aires”. Con estas leyes, se otorgan beneficios impositivos para los distritos de Carmen de Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y parte de Saavedra.
También dieron luz verde a una iniciativa del camporista Facundo Tignanelli, en la cual se le cambiará el nombre a la Ruta Provincial N° 76 y pasará a llamarse Ricardo Iorio, en homenaje al máximo referente del metal argentino. En dicho pasaje de la sesión tomó la palabra la senadora de la Unión Cívica Radical, Nerina Neumann, quien celebró el homenaje hacia Iorio pero lanzó críticas al gobierno de Kicillof por el mal estado de las rutas provinciales.
Luego se aprobó una iniciativa que presentó el diputado de UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, que establece que los fondos que integran el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal (FEFIM); sean transferidos a los municipios en carácter de libre disponibilidad.
En otro pasaje de la sesión se aprobó un proyecto que lleva la firma de Facundo Tignanelli, Rubén Eslaiman, Diego Garciarena, Alejandro Rabinovich, Fernando Rovello y Martín Rozas, donde se plantean reformas para el Tribunal Fiscal de Apelación, donde se crea una Tasa de Actuación, una nueva carga impositiva que será calculada sobre el importe de los saldos del impuesto determinado en la apelación. La alícuota para calcular pasará a ser del 0,75%.
Tras un tratamiento exprés de una serie de iniciativas, el senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, hizo referencia al desguace del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), e hizo alusión al caso de Coronel Rosales, donde más de la mitad de la población está afiliada a dicha entidad. También tomó la palabra María Inés Laurini (Fuerza Patria), sobre la situación de los peajes en las rutas privatizadas por el gobierno nacional.
Luego se trató el proyecto del Ejecutivo de la creación del Centro de Industria Farmacéutica bonaerense, que se trata de una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal. La primera en tomar la palabra fue la senadora libertaria Analía Balaudo quien señaló que le bloque de La Libertad Avanza no acompañará dicha iniciativa y explicó los motivos: “El proyecto no identifica fallas de mercado. Tampoco indica la actuación estratégica de acuerdo a qué medicamentos van a producir”.
“Hay una duplicación de tareas y un crecimiento del gasto que no se sabe cómo se va a sostener”, sentenció Balaudo.
Luego tomó la palabra María Emilia Subiza (Hechos) y sostuvo su bloque rechazará la iniciativa presentada por el Ejecutivo: “Me pregunto con qué capacidad el Ejecutivo provincial decide crear un laboratorio de gran escala cuando enfrenta una situación crítica en los recursos ya existentes. Los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires enfrentan una situación común de faltante crónica de insumos, de deficiencias edilicias y de problemas estructurales por la mala asignación presupuestaria”. También alertó por la crisis de IOMA y por el atraso salarial en los docentes, médicos y trabajadores estatales.
Por el lado del PRO tomó la palabra el senador Juan Manuel Rico Zinni y sentenció: “Nos hubiese gustado tratar temas más importantes como puede ser los problemas que tiene IOMA con la entrega de medicamentos, problemas que tienen los hospitales como los edilicios y problemas de prestaciones. Esto termina con el blíster de paracetamol más caro de la Argentina”
Para defender el proyecto del Ejecutivo habló el senador del MDF, Fernando Coronel, y expresó: “Esto permitiría que desde la Provincia se pueda garantizar tener los medicamentos que se necesitan a una velocidad mayor de la que se tienen hoy. Está por demás justificado, en el marco de social, lo importante que es tener una empresa de medicamentos”.