Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 LEGISLATURA

Sonríe Kicillof: el Senado aprobó la empresa de medicamentos

La Cámara Alta dio luz verde al proyecto del Poder Ejecutivo que crea una empresa de medicamentos bajo la nominación de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria. Hubo rechazos por parte de La Libertad Avanza, el PRO y Hechos.

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