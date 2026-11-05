Se vienen seis días sin bancos: el Papa, entre los responsables

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Ese trámite presencial en el banco tendrá que esperar. ¿Cuánto? Una semana por lo menos. Quienes no hayan concurrido hoy a las sucursales bancarias para realizar cualquier tipo de operaciones no podrán hacerlo por lo menos hasta el jueves que viene, ya que una sucesión de jornadas no laborables y “especiales”, entre ellos los dos feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina, harán que los bancos permanezcan cerrados durante seis días.
El impasse se iniciará mañana, cuando los empleados bancarios de todo el país celebren su día especial. Al Día del Bancario seguirán el sábado y el domingo, jornadas en las que, como siempre, no habrá atención en las entidades financieras. Ahí ya van tres días sin atención.
Pero ocurre que el día siguiente es el previsto para el desembarco del Sumo Pontífice en la Argentina. León XIV (Robert Prevost) realizará varias actividades en nuestro país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Y en tierra bonaerense habrá dos feriados por ese motivo.
El primero, el 9 de noviembre, será feriado nacional. Y el segundo, el miércoles 11, fue decretado como feriado provincial, por lo que tampoco ese día funcionarán las sucursales bancarias radicadas en la provincia de Buenos Aires, aunque sí las de otros lugares del país.
¿Qué ocurrirá en el medio? El martes 10, en efecto, no es feriado nacional ni provincial. Pero para ese día el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decretó un feriado bancario, que alcanzará a todo el territorio nacional.
De este modo, entre el viernes 6 (mañana) y el miércoles 11 no será posible realizar trámites presenciales en ningún banco ubicado en territorio bonaerense. Y en el resto del país habrá al menos cinco días seguidos sin actividad.
Esto no afecta a la operación a través de home banking y aplicaciones de los distintos bancos, ni tampoco al uso de cajeros automáticos, pero no será posible realizar reclamos en caso de fallas de cualquiera de estos sistemas. Eso tendrá que esperar por lo menos hasta el próximo jueves.