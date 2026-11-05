Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2026 BILLETERAS EN SUSPENSO

Se vienen seis días sin bancos: el Papa, entre los responsables

Una sucesión de feriados y días “especiales” hará que las entidades financieras permanezcan cerradas durante casi una semana.

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