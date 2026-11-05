Gremio disidente va al paro y complica las clases en la Provincia
La Asociación de Maestros convocó a una huelga para este viernes 6 de noviembre, tras la protesta por la muerte de la docente correntina Nancy Godoy. En esta ocasión, reclaman un incremento de salarios superior al 3% acordado entre el Ejecutivo y los sindicatos que conforman el Frente de Unidad.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires convocó a un paro docente provincial para este viernes 6 de noviembre, que afectará el dictado de clases en escuelas públicas de todo el territorio bonaerense.
El gremio informó que la protesta incluirá acciones locales, como las que tendrán lugar en La Plata, donde se realizará una manifestación con radio abierta en la intersección de las calles 7 y 50, mientras que en Mar del Plata los docentes se concentrarán frente a la municipalidad.
El reclamo central apunta al gobierno de Axel Kicillof y busca un aumento salarial superior al 3% acordado en las últimas paritarias, mientras que el Gobierno provincial ya adelantó que descontará el día de huelga a quienes se sumen a la protesta.
Desde la Asociación de Maestros sostuvieron que ese porcentaje “no cubre nada de los nuevos aumentos de noviembre” y reclamaron que un docente con un cargo perciba ingresos superiores a los 3 millones de pesos.
De concretarse la adhesión, las escuelas públicas bonaerenses sumarán cuatro semanas consecutivas con actividad incompleta, una secuencia que comenzó el 22 de octubre con un paro de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que rechazó el 3% y exigió una mejora mayor.
La semana siguiente, los gremios bonaerenses se sumaron al paro nacional convocado por la CTERA el pasado 29 de octubre, tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural correntina desaparecida durante más de 20 días.
Así, el paro de mañana será la tercera medida consecutiva y la semana próxima marcará la cuarta, aunque en este caso por los feriados del lunes y el miércoles vinculados a la visita del papa León XIV.