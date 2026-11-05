Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 PROTESTA

Gremio disidente va al paro y complica las clases en la Provincia

La Asociación de Maestros convocó a una huelga para este viernes 6 de noviembre, tras la protesta por la muerte de la docente correntina Nancy Godoy. En esta ocasión, reclaman un incremento de salarios superior al 3% acordado entre el Ejecutivo y los sindicatos que conforman el Frente de Unidad.

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