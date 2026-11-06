Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Atención empleadores: Kicillof activa un nuevo control y será obligatorio desde 2027

El Ministerio de Trabajo bonaerense puso en marcha el formulario F.U.T.U.R.O., una herramienta digital que deberán utilizar los empleadores de toda la provincia. Permitirá cruzar información sobre salarios, jornadas y recibos de sueldo para detectar irregularidades y fortalecer las inspecciones laborales.

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