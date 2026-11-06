Atención empleadores: Kicillof activa un nuevo control y será obligatorio desde 2027
El Ministerio de Trabajo bonaerense puso en marcha el formulario F.U.T.U.R.O., una herramienta digital que deberán utilizar los empleadores de toda la provincia. Permitirá cruzar información sobre salarios, jornadas y recibos de sueldo para detectar irregularidades y fortalecer las inspecciones laborales.
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El gobierno de Axel Kicillof avanza con una nueva herramienta de fiscalización laboral que alcanzará a los empleadores de toda la provincia de Buenos Aires. A través de la Resolución 260-MTGP-2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo estableció la implementación obligatoria del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.).
De esta manera, el nuevo mecanismo está dirigido a los empleadores, que deberán suministrar información laboral de manera periódica a la cartera que conduce Walter Correa.
Según establece la resolución, la presentación del formulario podrá realizarse voluntariamente a partir del período diciembre de 2026, mientras que desde enero de 2027 pasará a ser obligatoria en todo el territorio bonaerense.
Qué información buscará controlar Trabajo
El objetivo central de F.U.T.U.R.O. será estandarizar el intercambio digital de información entre los empleadores y el Ministerio de Trabajo, con el propósito de facilitar las inspecciones y detectar posibles incumplimientos de la normativa laboral.
Entre los aspectos que buscará verificar la Provincia aparecen el cumplimiento de las jornadas laborales, el pago de haberes, la emisión de recibos de sueldo y las acreditaciones bancarias. También permitirá identificar posibles incumplimientos de los descansos mínimos, pagos parciales o deficientes, acreditaciones fuera de término, omisión de conceptos remunerativos y subfacturación salarial.
La información deberá presentarse mediante una declaración jurada periódica, antes de las inspecciones presenciales, a través del Portal de Trabajo bonaerense. El trámite será gratuito y se realizará mediante un formulario único.
Inspecciones virtuales y mayor control sobre los empleadores
En los fundamentos de la medida, el Ministerio sostiene que la digitalización permitirá mejorar la planificación de las inspecciones, automatizar controles y generar estadísticas para fortalecer las políticas públicas de empleo.
La iniciativa también apunta a adaptar los mecanismos de fiscalización a los cambios normativos que incorporan la documentación y los registros laborales digitales.
De esta manera, la administración bonaerense busca ampliar su capacidad de control sobre las relaciones laborales, combinando las inspecciones tradicionales con herramientas de verificación virtual.
La resolución se inscribe en un proceso de modernización administrativa que ya había incorporado el domicilio electrónico obligatorio para quienes intervienen en trámites ante el organismo, el Portal de Trabajo y el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB).
Con F.U.T.U.R.O., la Provincia suma ahora una nueva instancia de seguimiento: los empleadores deberán poner a disposición del Estado información sistematizada sobre sus vínculos laborales, bajo un esquema que comenzará a regir de manera obligatoria en enero de 2027.