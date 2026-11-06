Multas por WhatsApp y más radares: crece el seguimiento del tránsito bonaerense
La Provincia puso en marcha un asistente virtual para consultar infracciones y pagar multas a través de WhatsApp. Además, autorizó un nuevo modelo de cinemómetro fijo de una empresa privada, que podrá utilizarse para detectar infracciones y deberá integrarse al sistema oficial de control.
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El gobierno de Axel Kicillof avanza con la digitalización y la ampliación de los mecanismos de fiscalización del tránsito en la provincia de Buenos Aires. A través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte aprobó un asistente virtual para consultar multas mediante WhatsApp y amplió la autorización de una empresa privada para operar tecnología de detección de infracciones.
Por un lado, mediante la Disposición 99-DPAYCTAMTRAGP-2026, fechada el 14 de agosto pero publicada este viernes, se aprobó la creación del Asistente Virtual de Infracciones BA, una herramienta conversacional que permitirá a los conductores consultar las infracciones de tránsito y gestionar su pago sin necesidad de ingresar al sitio web oficial.
El servicio funcionará exclusivamente a través de WhatsApp Business, asociado a un número telefónico oficial de la Provincia y verificado por Meta. Según establece la normativa, los ciudadanos podrán realizar consultas utilizando el número de DNI o el dominio del vehículo, acceder al detalle de las infracciones registradas y generar el cupón de pago.
La herramienta estará disponible las 24 horas, los 365 días del año, y utilizará como fuente de información el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), donde se encuentran registradas las actas, su estado procesal y los dispositivos habilitados para constatar faltas.
Desde el Ministerio aclararon que el asistente tendrá carácter exclusivamente informativo y orientativo, por lo que su implementación no modificará los procedimientos administrativos ni limitará el derecho de defensa de las personas presuntamente infractoras.
También se establecieron restricciones para el tratamiento de datos personales. El sistema únicamente requerirá el DNI o la patente del vehículo y, de manera optativa, una dirección de correo electrónico para enviar el acta o el cupón de pago. No solicitará contraseñas, claves, códigos ni información bancaria o financiera.
La administración funcional de la herramienta quedará en manos de la Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa, que deberá mantener actualizados los contenidos y coordinar su integración con los sistemas oficiales.
Más tecnología para detectar infracciones
En paralelo, mediante la Disposición 135-DPAYCTAMTRAGP-2026, del 28 de octubre, Transporte amplió el Certificado de Conformidad de la firma Tránsito Seguro S.A., habilitándola a incorporar un nuevo equipo de fiscalización vial.
Se trata del cinemómetro fijo marca TS Tecnology, modelo TS Control - X V3-3C, cuya autorización tendrá una vigencia de un año desde el registro de la disposición.
1. PRODUCTO: TIPO: CINEMÓMETRO FIJO MARCA: TS TECNOLOGY MODELO: TS CONTROL - X V3-3C
La empresa, identificada con el CUIT 30-71651427-3 y domicilio en la localidad de Mercedes, ya contaba con un certificado de conformidad renovado mediante una disposición anterior de 2026. Ahora obtuvo la ampliación para incorporar este nuevo producto a su registro de proveedores de tecnología para la constatación de infracciones de tránsito.
La normativa establece que las infracciones detectadas mediante el dispositivo deberán integrarse al SACIT, el sistema centralizado que utiliza la Provincia para administrar las multas y sus respectivos procedimientos.