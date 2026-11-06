Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 RELEVO

Un sector del PRO aceleró y metió el 1-2 en el Senado

El pergaminense Juan Manuel Rico Zini ocupará la vicepresidencia del bloque, que había quedado vacante tras el regreso de Guillermo Montenegro a Mar del Plata. Responde al intendente de Pergamino, Javier Martínez, alineado con Jorge Macri al igual que el titular de la bancada, Pablo Petrecca.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.