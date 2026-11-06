Un sector del PRO aceleró y metió el 1-2 en el Senado
El pergaminense Juan Manuel Rico Zini ocupará la vicepresidencia del bloque, que había quedado vacante tras el regreso de Guillermo Montenegro a Mar del Plata. Responde al intendente de Pergamino, Javier Martínez, alineado con Jorge Macri al igual que el titular de la bancada, Pablo Petrecca.
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La partida del marplatense Guillermo Montenegro, quien regresó a su ciudad para retomar el control del municipio, dejó un hueco en la conducción del bloque del PRO en el Senado bonaerense.
No solo perdió una mano, pasando de cinco a cuatro miembros (la reemplazante del ex juez federal fue María Luján Fiego, de La Libertad Avanza), sino “una voz importante en la cámara”, evaluó un legislador amarillo.
Montenegro también dejó vacante la vicepresidencia del bloque, actualmente en manos de Petrecca, por lo que en las últimas horas la bancada decidió poner nombre y apellido al sillón del vice.
El elegido es Juan Manuel Rico Zini, alfil del intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien ejercerá el rol de ladero del ex intendente de Junín, en una grupo que también cuenta con la presencia del ritodista Alex Campbell y el grindettista Jorge Schiavone.
La designación de Rico Zini es considerada como un avance fuerte en las posiciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien responden Martínez (también tiene vínculos con el referente porteño Daniel Angelici) y, por ende, Rico Zini, y el propio Petrecca.
Ambos, junto con la también jorgemacrista María José Gentile, intendenta de 9 de Julio, quedaron fuera de los acuerdos con los libertarios en 2025, formando parte de otros armados para los comicios del año pasado.
En el caso del pergaminense fue aliado de Hechos, el espacio que lideran los nicoleños Santiago y Manuel Passaglia, mientras que Petrecca y Gentile se sumaron a Somos Buenos Aires, que convocó también a un sector de la UCR, referentes peronistas no kirchneristas y vecinalistas.