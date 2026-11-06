Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 TRAS EL CIERRE

Trabajo intervino en el cierre de la Papelera que dejó un centenar de despidos en Tornquist

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, confirmó que la cartera intervino de oficio y convocó a una audiencia en Bahía Blanca para exigir explicaciones a la empresa. El gremio denunció que la firma reemplazará la producción local por cartulina importada.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.