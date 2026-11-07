Los puntos sensibles del Presupuesto de Kicillof: deuda, déficit y cajas municipales
La ley de leyes de Axel Kicillof prevé gastos por $58,6 billones, un déficit financiero de $2,15 billones y un pedido de endeudamiento por USD 1.000 millones. La inversión en obra pública, los recursos para las comunas y el esquema impositivo también forman parte de una discusión que promete tensión en la Legislatura.
El proyecto prevé gastos por $58,6 billones, un déficit financiero de $2,15 billones y un pedido de endeudamiento por USD 1.000 millones. También crea un fondo para municipios y mantiene sin cambios las alícuotas de Ingresos Brutos, Sellos y los impuestos patrimoniales en términos reales para 2027.
El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha la discusión por el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el financiamiento provincial. El ministro de Economía, Pablo López, presentó las iniciativas ante legisladores de todos los bloques en la Legislatura bonaerense, con una previsión de gastos que alcanza los $58,6 billones y un nuevo pedido de autorización para tomar deuda por el equivalente a USD 1.000 millones.
Se trata de las principales herramientas económicas para el último año de la actual gestión provincial. El paquete legislativo contempla la continuidad de la emergencia económica, partidas para sostener la obra pública y las políticas sociales, y una estrategia de financiamiento que incluye la emisión de deuda y la asistencia a los municipios.
Las cuentas de la Provincia
El Presupuesto proyecta recursos por $56,5 billones frente a erogaciones por $58,65 billones. De esta manera, el resultado financiero arrojaría un déficit de aproximadamente $2,15 billones, equivalente al 0,5% del Producto Bruto Geográfico. El resultado primario, en tanto, mostraría un rojo de $205.029 millones, mientras que las cuentas corrientes registrarían un superávit de $1,79 billones.
Para elaborar las proyecciones, el Ministerio de Economía tomó como referencia los parámetros del Presupuesto nacional, que contemplan una inflación del 18% para diciembre de 2027 y un dólar a $1.848.
Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para justificar el escenario financiero es el recorte de transferencias nacionales. Durante la presentación, López sostuvo que el Gobierno de Javier Milei adeuda a la Provincia unos $20,7 billones a octubre, correspondientes a distintos compromisos, entre ellos obras públicas, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Compensación al Transporte y obligaciones vinculadas al Consenso Fiscal y la ANSES.
En ese marco, el proyecto vuelve a contemplar mecanismos para recuperar esos recursos, aunque se trata de fondos cuyo ingreso efectivo depende de las negociaciones y reclamos administrativos y judiciales contra Nación.
Obras públicas, salud y educación
En materia de inversión, la partida de capital asciende a $4,05 billones y estará destinada a sostener el Plan de Obra Provincial. Entre las prioridades aparecen los trabajos de infraestructura universitaria, obras hidráulicas y de saneamiento, mantenimiento de rutas provinciales, construcción y ampliación de hospitales y centros de atención primaria, además de proyectos habitacionales.
Dentro de ese esquema se encuentran el Plan Hídrico del Gran La Plata y las intervenciones previstas para Bahía Blanca y Coronel Rosales. También se buscará avanzar con viviendas sociales y obras que quedaron paralizadas tras la interrupción del financiamiento nacional.
Para la protección de los sectores vulnerables se proyectan $2,32 billones. Uno de los componentes principales será el Servicio Alimentario Escolar, que apunta a alcanzar a 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes.
Salud contará con $2,26 billones para infraestructura, equipamiento y programas como Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses, además de la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer y las políticas de salud mental.
Educación tendrá asignados $1,93 billones, con el objetivo de avanzar en la universalización de la jornada extendida y sostener el programa PUENTES. En tanto, Seguridad y el Servicio Penitenciario concentrarán $1,98 billones para equipamiento, infraestructura, capacitación y formación de las fuerzas.
El proyecto también contempla medidas de acompañamiento al entramado productivo, entre ellas la continuidad de Mercados Bonaerenses, el Plan de Mejora de Caminos Rurales, Arriba Parques, los frigoríficos municipales y las líneas de crédito impulsadas junto al Banco Provincia.
Deuda por USD 1.000 millones y fondos para los municipios
Uno de los capítulos que promete mayor discusión legislativa es el pedido de autorización para contraer nuevo endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones.
La iniciativa busca ampliar las herramientas de financiamiento de la Provincia, con participación de organismos multilaterales, colocaciones en el mercado local y emisiones de títulos en pesos. Según el Ejecutivo, buena parte de las operaciones previstas estará destinada a refinanciar vencimientos de deuda existentes y sostener proyectos de infraestructura.
El paquete incluye, además, la ampliación del Programa de Letras del Tesoro y la emisión de títulos de mediano plazo en moneda nacional por un monto equivalente a los vencimientos de bonos pagaderos en pesos.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, vinculado al endeudamiento solicitado y destinado a acompañar financieramente a los municipios. El mecanismo busca garantizar recursos para las administraciones locales en materia de seguridad.
La autorización para tomar deuda requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras legislativas. Por ese motivo, el oficialismo deberá reunir respaldos de otros bloques, en una negociación que se anticipa compleja y que tendrá como telón de fondo las diferencias políticas dentro del peronismo y con la oposición.
Ley Impositiva: qué pasará con los impuestos bonaerenses
En materia tributaria, el Ejecutivo sostiene que la Ley Impositiva 2027 no implicará un incremento de la presión fiscal en términos reales y que mantendrá la estructura vigente durante este año.
En Ingresos Brutos no se modificarán las alícuotas. La principal novedad será la actualización de los montos de facturación anual que permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas acceder a tasas reducidas, de acuerdo con cada actividad productiva.
Para los impuestos patrimoniales, es decir, el Inmobiliario y el Automotor, la Provincia anticipó que no habrá aumentos reales. La propuesta apunta a preservar los criterios de tributación vigentes y evitar un incremento de la carga por encima de la evolución de los precios.
Por su parte, el Impuesto de Sellos mantendrá tanto su estructura como sus alícuotas, sin modificaciones previstas en el proyecto.
De esta manera, Kicillof buscará sostener los recursos provinciales sin introducir cambios significativos en el esquema tributario, mientras apuesta a conseguir el respaldo legislativo para un Presupuesto que combina un elevado volumen de gasto, déficit financiero y una nueva autorización de endeudamiento.