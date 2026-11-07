Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2026

Los puntos sensibles del Presupuesto de Kicillof: deuda, déficit y cajas municipales

La ley de leyes de Axel Kicillof prevé gastos por $58,6 billones, un déficit financiero de $2,15 billones y un pedido de endeudamiento por USD 1.000 millones. La inversión en obra pública, los recursos para las comunas y el esquema impositivo también forman parte de una discusión que promete tensión en la Legislatura.

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