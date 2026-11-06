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Paraguay ya tiene nuevo presidente: destituyeron a Peña y ordenaron detenerlo

El mandatario había renunciado, pero el Congreso no trató su dimisión; hoy decidió expulsarlo. Quién lo reemplazó y qué puede pasar con él.

Paraguay ya tiene nuevo presidente: destituyeron a Peña y ordenaron detenerlo
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La crisis del Ueno Bank finalmente se llevó puesto al hasta ahora presidente del Paraguay, Santiago Peña: el Congreso de ese país lo destituyó del cargo.

Acosado por la posibilidad de un juicio político, el mandatario había presentado su renuncia, pero el cuerpo legislativo no la trató por falta de quórum. Esta tarde, sin embargo, procedió a la destitución.

En lugar de Peña, asumió la presidencia Pedro Alliana, que hasta hace una hora era el vicepresidente del país.

El Senado paraguayo deberá elegir a un nuevo vicepresidente para que acompañe a Alliana hasta el final del período presidencial que le correspondía a Peña, y que finaliza en agosto de 2028.

Mientras tanto, el futuro del ahora expresidente se ve oscuro. El Ministerio Público paraguayo ordenó su detención, así como la de Carlos Carvallo, a quien había ubicado en la presidencia del Banco Central.

Peña deberá cumplir la detención en su domicilio, por pedido de la fiscalía que investiga el caso del Ueno Bank, pero cuando quede a disposición del Ministerio Público esa modalidad podría cambiar.
 

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