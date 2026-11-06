Volver | La Tecla Nacionales 6 de noviembre de 2026 CRISIS TOTAL

Paraguay ya tiene nuevo presidente: destituyeron a Peña y ordenaron detenerlo

El mandatario había renunciado, pero el Congreso no trató su dimisión; hoy decidió expulsarlo. Quién lo reemplazó y qué puede pasar con él.

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