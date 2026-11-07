Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2026 CARRERA ELECTORAL

Milei retrocede y el peronismo como espacio empieza a disputarle el terreno electoral

Los últimos relevamientos de opinión pública empiezan a mostrar un cambio en el clima político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Milei acumula rechazo, Cristina Kirchner recupera imagen positiva y Kicillof gana protagonismo territorial en el Conurbano. El peronismo muestra señales de competitividad.

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