Milei retrocede y el peronismo como espacio empieza a disputarle el terreno electoral
Los últimos relevamientos de opinión pública empiezan a mostrar un cambio en el clima político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Milei acumula rechazo, Cristina Kirchner recupera imagen positiva y Kicillof gana protagonismo territorial en el Conurbano. El peronismo muestra señales de competitividad.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Los últimos relevamientos de opinión pública empiezan a mostrar un cambio en el clima político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Mientras Javier Milei conserva capacidad para encabezar algunos escenarios de intención de voto, su imagen acumula señales de desgaste y el peronismo encuentra indicadores que alimentan sus expectativas de recuperación.
Uno de los datos más relevantes surge del informe QMonitor, elaborado por la consultora QSocial sobre 4.000 casos entre el 8 y el 26 de octubre. Allí, Cristina Kirchner aparece al frente del ranking de imagen positiva, con el 34%, seis puntos más que dos meses atrás. Milei queda segundo, con el 32%, pero registra un 57% de imagen negativa, su peor marca en la medición.
El gobernador Axel Kicillof y Patricia Bullrich comparten el tercer puesto, con un 31% de valoración positiva. Sin embargo, el mandatario bonaerense presenta un panorama más competitivo cuando se proyectan escenarios electorales: si bien Milei se impondría en una primera vuelta por 35% contra 31%, el gobernador lograría revertir el resultado en un eventual balotaje, con una ventaja de 45% a 40%.
El desgaste presidencial también aparece en las expectativas sociales. El 56% de los consultados prefiere que Milei no sea reelecto, frente a un 36% que respalda su continuidad. A su vez, el 45% considera que en 2027 debería cambiarse la mayoría de las políticas actuales, mientras que apenas el 27% apuesta por mantenerlas.
La situación económica constituye otro factor de preocupación para el oficialismo. El relevamiento indica que el 84% de los encuestados tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, el 71% considera que aumentó el endeudamiento de su familia y el 62% conoce a alguien cercano que perdió el trabajo durante los últimos tres meses. Además, el 75% prioriza la reactivación económica y el empleo, incluso si eso implica una mayor inflación, frente al 17% que coloca el control de los precios por encima de esas variables.
El Conurbano, un territorio adverso para Milei
La tendencia encuentra otro respaldo en la medición de CB Global Data sobre los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires. Allí, Kicillof lidera el ranking de imagen positiva en 20 distritos, mientras que Patricia Bullrich se impone en los cuatro restantes: San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López. El dato más contundente para la Casa Rosada es que Milei no consigue encabezar en ninguno.
El Gobernador alcanza sus mejores registros en La Matanza, con el 52,7%; Florencio Varela, con el 52,2%; y Almirante Brown, con el 51,5%. En contraste, el Presidente encuentra sus principales respaldos en San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%), pero cae hasta el 18,8% en Florencio Varela y el 19,9% en La Matanza.
La comparación también deja expuesta una dificultad dentro del propio oficialismo: Bullrich supera a Milei en imagen positiva en 21 de los 24 municipios relevados. El estudio se realizó entre el 1 y el 3 de noviembre, con 14.842 casos y un margen de error promedio de entre el 3% y el 4%.
El peso electoral del Conurbano no es un dato menor. Se trata de uno de los principales bastiones del justicialismo y un territorio donde Kicillof consigue consolidar una ventaja sobre los principales referentes nacionales de La Libertad Avanza. Incluso con las diferencias internas que atraviesan al peronismo, los números muestran que el espacio conserva una base territorial con capacidad de disputar poder.
El peronismo suma cuando se lo mide como espacio
La recuperación de los dirigentes opositores convive, de todos modos, con un problema que todavía no está resuelto: la fragmentación electoral. Un relevamiento nacional de CB Global Data, realizado entre el 21 y el 25 de octubre sobre 1.151 casos, ubicó a Milei al frente de la intención de voto para una primera vuelta, con el 27,1%.
Detrás aparecen Kicillof, con el 16,5%, y un eventual candidato respaldado por Cristina Kirchner, con el 12,1%. La suma de ambas expresiones del peronismo alcanza el 28,6%, por encima del Presidente. Sin embargo, ese potencial depende de que las distintas vertientes logren confluir en una candidatura común, algo que por ahora está lejos de resolverse.
En un eventual balotaje de ese mismo estudio, Milei se impondría sobre Kicillof por 43% a 40,6%, una diferencia de apenas 2,4 puntos. La medición también registró que el 57,5% de los argentinos prefiere un cambio de gobierno en 2027, frente al 33,8% que se inclina por la continuidad.
La encuesta de QSocial, por su parte, ofrece una fotografía diferente: allí Kicillof derrota a Milei en segunda vuelta y el peronismo, considerado en conjunto, reúne el 39% de las preferencias partidarias, frente al 32% de La Libertad Avanza. El kirchnerismo aporta otro 14% en esa pregunta. Es decir, las dos expresiones peronistas alcanzan el 39%, aunque el resultado no supone que esos votos se trasladen automáticamente a una misma candidatura.
Así, los distintos sondeos dejan una conclusión política: Milei todavía conserva competitividad electoral y puede encabezar una primera vuelta, pero enfrenta un deterioro en su imagen y un rechazo significativo. Del otro lado, Cristina recupera valoración, Kicillof amplía su predominio territorial y el peronismo empieza a mostrar un caudal que, si consigue superar sus diferencias internas, podría convertirse en una amenaza concreta para las aspiraciones reeleccionistas del Presidente.
La carrera hacia 2027 todavía tiene un largo recorrido. Pero las encuestas empiezan a encender una luz amarilla en el oficialismo: la ventaja libertaria ya no parece tan cómoda y el peronismo, pese a sus internas, vuelve a encontrar motivos para ilusionarse.