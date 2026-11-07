Volver | La Tecla Nacionales 7 de noviembre de 2026 CIFRAS DISPARES

Según una medición alternativa, la pobreza trepó al 45% y alcanza a 21 millones de argentinos

Un informe de la consultora Equilibra, que actualiza los ponderadores utilizados para calcular la canasta básica e incorpora ajustes por subdeclaración de ingresos, estima que hay seis millones de personas pobres más que las registradas por el INDEC. El indicador supera incluso los niveles del final del gobierno de Mauricio Macri.

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