Repercusiones internacionales y peleas a viva voce: la semana política en redes

Las redes sociales volvieron a ser escenario de la disputa política, con dirigentes de distintos espacios que aprovecharon cada acontecimiento para lanzar críticas, ironías y mensajes con destinatarios bien definidos.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

Fue elegido en 2003

Renovó en 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023…



Hasta le mete el mismo logotipo a las boletas que la marca de la gaseosa..



¿Realmente no tuvo tiempo o ganas de traspasar el mando a una generación futura!?



¡Preséntate vos! Necesitamos más mujeres encabezando las… https://t.co/MYkT6uscrc — Sofi Vannelli (@SofiaVannelli) November 4, 2026

En el Frente Renovador no hay ambigüedad: NO a las reelecciones indefinidas



En 2016 impulsamos la ley que les puso límite y hoy, cuando algunos buscan voltearla para quedarse atornillados a la silla, sostenemos la misma postura.



El poder es de la gente. La alternancia renueva… — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) November 4, 2026

Cuando fui senadora y votamos el freno a las reelecciones indefinidas lo hice convencida de que la alternancia es buena para la democracia, me llenó de orgullo cuando mis compañeros la defendieron y así seguimos haciéndolo.

No es un capricho, es una decisión política q sostenemos https://t.co/D8boy336BN — Micaela Ferraro (@MicaFerrarom) November 4, 2026

Bienvenido a @Hechos_ar, Oscar Ahumada. Crack total.



Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina.



Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien.



Acá en Hechos vas a poder jugar con… pic.twitter.com/Cb0RceZpRi — Manuel Passaglia (@manupassaglia) November 5, 2026

Bolsonaro, Trump, Peña, Netanyahu...

La ciudad te pide uno más 🙏🏻 pic.twitter.com/edfslq4pWq — Larreta (@horaciorlarreta) November 5, 2026

Peña: ¿Con qué plata le va a comprar el auto usado a Milei?

¿Con la que el banco Ueno de sus socios le robó a la gente?



Como buen “liberal” ahora pretende que el Estado paraguayo pague el robo de sus amigos 😳

Era lógico que Peña confíe en Milei. Son cómplices del saqueo a… pic.twitter.com/5XUdqDZ7E3 — Alberto Fernández (@alferdez) November 5, 2026

Cristina Fernández de Kirchner celebró la derrota republicana en las elecciones de medio término en Estados Unidos con un simple mensaje en su perfil de X: "", escribió la exmandataria, en clara referencia al conocido meme de "hermosa mañana" de Guillermo Francella.Patricia Bullrich, ex-ministra de Seguridad Nacional y actual senadora por La Libertad Avanza, salió a responderle a la ex-presidenta. En tono irónico y manteniendo el léxico anglosajón, la funcionaria puso: "", una clara alusión a la prisión domiciliaria que Cristina está cumpliendo en San José 1111.Mario Secco, intendente de Ensenada, agitó el avispero tras lanza críticas a Sergio Massa y al Frente Renovador por su negativa a apoyar la re-elección indefinida de jefes comunales en la provincia de Buenos Aires. Tras asegurar que Massa "" y que disfrutó los frutos de la conducción y el músculo de los jefes comunales en su campaña en 2023, la tropa del Frente Renovador saltó a la yugular.Múltiples figuras del armado de Massa salieron a bancar su postura. Sofía Vannelli, diputada por la provincia, preguntó en un posteo en X: "". Por su parte, Rubén Eslaiman, defendió el no a las re-re asegurando que "".La ex-senadora provincial, Micaela Ferraro, también aportó su granito de arena a la discusión, afirmando que "".La astronómica carrera hacia la Rosada de los Passaglia los impulsó a buscar refuerzos para su armado electoral, Hechos. Por suerte para ellos, Oscar Ahumada, ex-futbolista de River y figura asociada a La Libertad Avanza, no renovó con la tropa violeta y buscaba nuevos horizontes.Ni lentos ni perezosos, los nicoleños apostaron por el retirado crack y lo recibieron con brazos abiertos en su espacio, presentándolo con un video en el cual le otorgaron una camiseta rosada, como si se tratase de un nuevo club. También aprovecharon para tirarle un palito a los libertarios: "", aseguraron.En una semana para el olvido para Javier Milei, Horacio Larreta aprovechó para meter el dedo en la llaga y compartió una foto del mandatario con Jorge Macri. Lo curioso es el texto que acompañó la imagen. El ex-jefe de Gobierno de CABA puso: "", una clara alusión a la "mufa" que sostiene el presidente de la Nación con el destino de los candidatos que apoya.Desplegando toda su habilidad como tuitero, el ex-presidente de la Nación, Alberto Fernández, aprovechó para cruzar a Milei tras la renuncia de Santiago Peña, presidente de Paraguay.En su posteo, Fernández aseguró que tras la quiebra del Ueno Bank, Peña "". Además, agregó que "".