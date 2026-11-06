Repercusiones internacionales y peleas a viva voce: la semana política en redes

Las redes sociales volvieron a ser escenario de la disputa política, con dirigentes de distintos espacios que aprovecharon cada acontecimiento para lanzar críticas, ironías y mensajes con destinatarios bien definidos.Cruce tras la victoria demócrata
Cristina Fernández de Kirchner celebró la derrota republicana en las elecciones de medio término en Estados Unidos con un simple mensaje en su perfil de X: "Beautiful morning!!!
", escribió la exmandataria, en clara referencia al conocido meme de "hermosa mañana" de Guillermo Francella.
Patricia Bullrich, ex-ministra de Seguridad Nacional y actual senadora por La Libertad Avanza, salió a responderle a la ex-presidenta. En tono irónico y manteniendo el léxico anglosajón, la funcionaria puso: "Freedom is beautiful
", una clara alusión a la prisión domiciliaria que Cristina está cumpliendo en San José 1111. El Frente Renovador sale con los tapones de punta
Mario Secco, intendente de Ensenada, agitó el avispero tras lanza críticas a Sergio Massa y al Frente Renovador por su negativa a apoyar la re-elección indefinida de jefes comunales en la provincia de Buenos Aires. Tras asegurar que Massa "no es Dios
" y que disfrutó los frutos de la conducción y el músculo de los jefes comunales en su campaña en 2023, la tropa del Frente Renovador saltó a la yugular.
Múltiples figuras del armado de Massa salieron a bancar su postura. Sofía Vannelli, diputada por la provincia, preguntó en un posteo en X: "¿Voto calificado? o ¿mezquindad política!?
". Por su parte, Rubén Eslaiman, defendió el no a las re-re asegurando que "El poder es de la gente. La alternancia renueva la política y les devuelve a los bonaerenses el derecho a elegir
".
La ex-senadora provincial, Micaela Ferraro, también aportó su granito de arena a la discusión, afirmando que "Cuando fui senadora y votamos el freno a las reelecciones indefinidas lo hice convencida de que la alternancia es buena para la democracia, me llenó de orgullo cuando mis compañeros la defendieron y así seguimos haciéndolo
". Refuerzo para Hechos
La astronómica carrera hacia la Rosada de los Passaglia los impulsó a buscar refuerzos para su armado electoral, Hechos. Por suerte para ellos, Oscar Ahumada, ex-futbolista de River y figura asociada a La Libertad Avanza, no renovó con la tropa violeta y buscaba nuevos horizontes.
Ni lentos ni perezosos, los nicoleños apostaron por el retirado crack y lo recibieron con brazos abiertos en su espacio, presentándolo con un video en el cual le otorgaron una camiseta rosada, como si se tratase de un nuevo club. También aprovecharon para tirarle un palito a los libertarios: "Acá en Hechos vas a poder jugar con libertad en serio. Y nosotros te vamos a acompañar
", aseguraron.Larreta y la "mufa"
En una semana para el olvido para Javier Milei, Horacio Larreta aprovechó para meter el dedo en la llaga y compartió una foto del mandatario con Jorge Macri. Lo curioso es el texto que acompañó la imagen. El ex-jefe de Gobierno de CABA puso: "Bolsonaro, Trump, Peña, Netanyahu... La ciudad te pide uno más 🙏🏻
", una clara alusión a la "mufa" que sostiene el presidente de la Nación con el destino de los candidatos que apoya. Alberto Fernández le tira a Milei
Desplegando toda su habilidad como tuitero, el ex-presidente de la Nación, Alberto Fernández, aprovechó para cruzar a Milei tras la renuncia de Santiago Peña, presidente de Paraguay.
En su posteo, Fernández aseguró que tras la quiebra del Ueno Bank, Peña "pretende que el Estado paraguayo pague el robo de sus amigos
". Además, agregó que "era lógico que Peña confíe en Milei. Son cómplices del saqueo a nuestros pueblos
".