Volver | La Tecla Nacionales 8 de noviembre de 2026 VISITA PAPAL

León XIV reclamó crecimiento con inclusión y lanzó un mensaje a la dirigencia política

El Papa pidió mejores condiciones para trabajadores, jubilados y familias, y sostuvo que quienes ejercen responsabilidades públicas deben orientar sus decisiones hacia el bien común

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.