Milei destacó la visita de León XIV y reivindicó la unidad por encima de la política

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El presidente Javier Milei destacó la visita del papa León XIV a la Argentina y llamó a superar las diferencias políticas durante el mensaje que brindó en el Palacio Libertad, en el marco del encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
“Me alegra ver a todo el arco político aquí, hay cuestiones que van más allá de las diferencias”, afirmó el mandatario al comenzar su discurso. En ese sentido, sostuvo que la presencia del Sumo Pontífice marca “una jornada de alegría para los católicos, para quienes profesan otras religiones y para quienes vinieron de otros países”.
Milei remarcó además el significado espiritual de la visita papal y aseguró que su llegada “nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”. “Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien”, expresó ante los presentes.
Durante su intervención, el Presidente también recordó al papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Milei definió a Jorge Bergoglio como “el argentino más importante de la historia”, una frase que provocó una fuerte ovación en el auditorio. “Con su humanidad nos inspiró a todos. Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, manifestó.
En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado hizo referencia al futuro del país y aseguró que su Gobierno busca asumir responsabilidades que excedan a la actual generación. “Nos haremos responsables no solo de los argentinos del presente, los niños de hoy y los de mañana. Por eso también trabajamos”, señaló.
“Queremos construir un país fundado sobre la roca, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla”, agregó Milei, antes de cerrar su mensaje con un pedido dirigido directamente al pontífice: “Su Santidad, quiero pedirle que rece por nosotros”.
El discurso forma parte del encuentro institucional que encabezan Milei y León XIV en el Palacio Libertad, donde ambos jefes de Estado se dirigen al país en el marco de la primera jornada de actividades oficiales del Papa en la Argentina.