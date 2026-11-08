Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2026 EN BARADERO

El radicalismo calentó la previa de 2027: cuestionó a Milei y reclamó un candidato propio

La dirigencia bonaerense apuntó contra las consecuencias sociales del programa económico y sostuvo que la UCR debe volver a disputar poder con una candidatura presidencial propia.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.