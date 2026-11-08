El massismo acompaña a Kicillof en las cuentas, pero le cierra la puerta a las reelecciones

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El intento de Axel Kicillof de incorporar la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes a la negociación por el Presupuesto 2027 encontró una nueva señal de resistencia dentro del propio oficialismo. El diputado bonaerense del Frente Renovador Rubén Eslaiman anticipó que el massismo acompañará las herramientas económicas que reclama el Gobernador, pero votará en contra de cualquier modificación que habilite nuevos mandatos consecutivos.
La definición cobra peso en momentos en que el Ejecutivo busca reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y un pedido de endeudamiento por US$1.000 millones. El paquete comenzó a transitar la Legislatura y abrió una negociación que también incluye fondos para los municipios y otros asuntos pendientes de resolución.
Por suerte se vota en particular el presupuesto y el endeudamiento Vamos a darle al Gobernador el Presupuesto y el aumento de deuda que pidio por las dificultades que enfrenta la PBA. Y cuando llegue esa discusion en particular vamos a votar en CONTRA de las RE RE RE RE. Asi…
“Por suerte se vota en particular el Presupuesto y el endeudamiento”, planteó Eslaiman. En ese sentido, aseguró que el Frente Renovador está dispuesto a darle al Gobernador “el Presupuesto y el aumento de deuda que pidió por las dificultades que enfrenta la provincia de Buenos Aires”, pero marcó una frontera cuando llegue el momento de discutir los mandatos.
“Cuando llegue esa discusión en particular vamos a votar en contra de las ‘re re re re’”, afirmó el legislador massista. Según explicó, la intención es garantizarle al Ejecutivo las herramientas para afrontar salarios y compromisos financieros sin resignar la postura histórica del espacio respecto de la alternancia. “Defendemos lo que pensamos en contra de las perpetuidades en los cargos”, sentenció.
La posición no aparece como un movimiento aislado. El Frente Renovador viene sosteniendo públicamente su rechazo a las reelecciones indefinidas y recordó que fue uno de los impulsores de la ley sancionada en 2016 que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos. Eslaiman ya había señalado días atrás que el espacio no modificó aquella postura.
El pronunciamiento complica la estrategia del kicillofismo, que pretende restablecer la posibilidad de nuevas reelecciones para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Con la normativa vigente, alrededor de 80 jefes comunales quedarían impedidos de competir nuevamente por sus cargos en 2027. En Diputados, además, los diez legisladores identificados con el Frente Renovador resultan relevantes para cualquier intento de construir una mayoría.
Mientras la negociación avanza, los intendentes alcanzados por el límite de mandatos preparan alternativas para el caso de que la reforma no prospere. Una de las opciones que circula es que encabecen las listas de concejales en sus distritos para mantener presencia territorial, preservar capacidad de conducción sobre sus espacios y contener a dirigentes internos que buscan disputarles protagonismo.
Así, el massismo busca separar dos discusiones que el Ejecutivo pretende hacer convivir en la misma negociación de fin de año: por un lado, garantizarle a Kicillof las herramientas financieras para gobernar durante 2027; por otro, mantener su rechazo a eliminar los límites a los mandatos. La advertencia de Eslaiman deja en claro que acompañar el Presupuesto no implicará, al menos para el Frente Renovador, un cheque en blanco para las reelecciones.