Motosierra una vez más: cierran más de 20 Registros del Automotor en PBA
La resolución 538/2026 alcanza a 22 dependencias bonaerenses, casi un tercio de las 72 que dejarán de funcionar en el país. Merlo, Quilmes, San Pedro, Azul y varias localidades del interior figuran en la nómina. El Gobierno fijó 60 días hábiles para cerrar ya sedes y reasignar los trámites en curso.
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El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de reducción de los Registros de la Propiedad Automotor y la provincia de Buenos Aires aparece como el distrito más afectado. A través de la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, la administración de Javier Milei dispuso el cierre de 72 dependencias en todo el país, de las cuales 22 corresponden al territorio bonaerense.
La medida, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, establece un plazo improrrogable de 60 días hábiles para concretar el cierre operativo de las oficinas y reorganizar la distribución de los trámites registrales.
De esta manera, Buenos Aires concentra casi un tercio de las dependencias alcanzadas por la decisión, por delante de Santa Fe, con 13 registros, y Córdoba, con otros 10.
Qué registros cerrarán en la provincia de Buenos Aires
El listado comprende dependencias del conurbano bonaerense y de distintas localidades del interior provincial.
En el Gran Buenos Aires, la resolución alcanza a los registros Nº 1 de Merlo y Quilmes, además del Nº 2 de General Rodríguez. También figuran las dependencias con competencia sobre Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón.
A esa nómina se agregan tres cierres operativos que ya habían sido dispuestos anteriormente: el Registro Nº 8 de La Matanza, el Nº 1 de Mercedes y el Nº 1 de Morón.
En el interior bonaerense, la medida comprende los registros Nº 1 de Azul y San Pedro, Coronel Dorrego y Oriente, y Juan Bautista Alberdi y Vedia.
También se incluyen dependencias especializadas en maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios de Balcarce, Carhué, General Belgrano, General La Madrid, Laprida, Lobos, Pigüé, Rojas, Tandil, Trenque Lauquen y Zárate.
Qué pasará con los trámites y la documentación
Uno de los principales interrogantes que abre la decisión tiene que ver con la atención de los usuarios que tienen sus vehículos radicados en las oficinas alcanzadas.
Según establece la resolución, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor deberá reasignar los dominios y legajos correspondientes a otras dependencias que permanezcan operativas.
En ese sentido, el cierre no implica la desaparición de los trámites registrales, sino una concentración de las tareas en las oficinas que continúen funcionando.
Además, la normativa habilita a los registros activos a incorporar nuevas competencias. Previa autorización de la Dirección Nacional, podrán realizar inscripciones vinculadas con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.
La digitalización como argumento oficial
La decisión forma parte del denominado Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, con el que el Gobierno nacional busca reducir la estructura de atención presencial y avanzar hacia un esquema de mayor concentración de trámites.
Desde el Ministerio de Justicia sostienen que la reorganización apunta a simplificar la gestión y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, la reducción de oficinas vuelve a poner sobre la mesa el interrogante sobre el acceso a los servicios registrales, especialmente en localidades del interior bonaerense donde estas dependencias representan un punto de atención cercano para los vecinos.
La resolución alcanza a 67 registros que se suprimen mediante esta nueva disposición y otros cinco cuya eliminación había sido ordenada previamente, pero cuyo cierre operativo todavía debía concretarse.