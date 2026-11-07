Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2026 REORDENAMIENTO

Motosierra una vez más: cierran más de 20 Registros del Automotor en PBA

La resolución 538/2026 alcanza a 22 dependencias bonaerenses, casi un tercio de las 72 que dejarán de funcionar en el país. Merlo, Quilmes, San Pedro, Azul y varias localidades del interior figuran en la nómina. El Gobierno fijó 60 días hábiles para cerrar ya sedes y reasignar los trámites en curso.

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