La interna que frena al peronismo y el plan electoral que empuja Kicillof
Mientras la Justicia reclama definiciones con anticipación, el oficialismo bonaerense sigue sin resolver las reglas para 2027. En el kicillofismo gana terreno la idea de elecciones concurrentes, PASO y reelecciones indefinidas para los intendentes, mientras el kirchnerismo y el massismo marcan diferencias.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Las diferencias internas en el peronismo se producen en todos los planos y hace que se retrasen definiciones de todo tipo. En este caso, mientras desde la Justicia piden que se tomen decisiones electorales con tiempo, el oficialismo no avanza con sus responsabilidades.
Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera Axel Kicillof, hay una postura que gana terreno y es la de que las elecciones sean concurrantes y con PASO. Sin embargo, hay un sector que todavía no descarta la idea de desdoblar las elecciones.
De todos modos, para cualquier caso, consideran de vital importancia habilitar las reelecciones indefinidas para los intendentes. Al mismo tiempo, tomaron el compromiso de salir a defender las primarias para lograr que se sostengan tanto a nivel provincial como nacional.
“Dos años después, Axel le da la razón a Cristina”, dicen en el kirchnerismo sobre el cambio de postura que observan en la Gobernación. A su vez, consideran que “la estrategia de Axel en 2025 permitió que La Libertad Avanza consiguiera más votos y le permitiera el ingreso de muchos diputados nacionales permitiendo lograr leyes claves como la reforma laboral”.
Por su parte, el Frente Renovador sortea la pelea entre el kicillofismo y el kirchnerismo, pero reitera que su postura va en contra de las reelecciones de los intendentes. Asimismo, sostienen que no serán una traba para el tratamiento del tema en la Legislatura llegado el caso.
En el massismo entienden que lo primordial es sostener la unidad del peronismo con la mayor amplitud posible. En ese sentido, aseguran que es preciso tener una estrategia electoral unificada entre Nación y las provincias. Por eso, remarcan que es importante sostener las elecciones primarias. Además, resaltaron que consideran que los comicios concurrentes aportarían a fijar una misma campaña para evitar lo que aconteció en 2025.