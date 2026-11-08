Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2026 ELECCIONES 2027

La interna que frena al peronismo y el plan electoral que empuja Kicillof

Mientras la Justicia reclama definiciones con anticipación, el oficialismo bonaerense sigue sin resolver las reglas para 2027. En el kicillofismo gana terreno la idea de elecciones concurrentes, PASO y reelecciones indefinidas para los intendentes, mientras el kirchnerismo y el massismo marcan diferencias.

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