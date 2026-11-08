Volver | La Tecla Nacionales 8 de noviembre de 2026

Caputo bajo la lupa: una millonaria operación con bonos abre dudas sobre la salida de grandes inversores

La estrategia financiera del ministro de Economía vuelve a generar interrogantes. En medio de una fuerte volatilidad en las tasas, una presunta recompra de deuda por $1,75 billones pone el foco sobre los posibles beneficiarios de las intervenciones del Tesoro. La operación podría haber facilitado liquidez a grandes tenedores de bonos, aunque todavía no se conoce quiénes vendieron ni qué destino tuvieron los fondos.

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