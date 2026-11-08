Volver | La Tecla Nacionales 9 de noviembre de 2026 INFORME

La radiografía de la crisis económica y social tras el fuerte discurso de León XIV

En el marco de la visita del papa a la Argentina, el Centro de Economía Política Argentina elaboró un informe sobre el deterioro del trabajo, los ingresos y la protección social. También advirtió sobre el endeudamiento de las familias y los recortes presupuestarios.

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