La radiografía de la crisis económica y social tras el fuerte discurso de León XIV
En el marco de la visita del papa a la Argentina, el Centro de Economía Política Argentina elaboró un informe sobre el deterioro del trabajo, los ingresos y la protección social. También advirtió sobre el endeudamiento de las familias y los recortes presupuestarios.
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La visita del papa León XIV a la Argentina también funcionó como escenario para acercarle una radiografía de la situación económica y social del país. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso en manos del Pontífice un informe que reúne indicadores sobre el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei en el empleo, los ingresos y la protección social, con especial atención en los sectores más vulnerables.
El documento no se limita a una descripción de las variables económicas, sino que busca instalar una discusión sobre las consecuencias sociales del rumbo adoptado desde diciembre de 2023. La pérdida de puestos de trabajo, la caída del poder adquisitivo, el deterioro de las jubilaciones y el retroceso de distintas políticas públicas aparecen como los principales indicadores de un diagnóstico que el organismo decidió acercar al Papa.
Uno de los datos centrales del documento es la pérdida de 465.811 puestos de trabajo registrados en el sector privado entre noviembre de 2023 y julio de 2026, si se incorporan las trabajadoras de casas particulares. El promedio equivale a unos 480 empleos menos por día. En paralelo, el país perdió 32.290 empleadores y 437.611 puestos registrados en unidades productivas durante el mismo período.
La industria, la construcción y el transporte concentran buena parte del retroceso. El sector industrial perdió 108.000 puestos de trabajo, mientras que la construcción registró una caída de 81.089 y el transporte de 72.737. El informe también advierte sobre el deterioro de las condiciones de inserción laboral, con una informalidad que alcanzó al 45% de los ocupados durante el segundo trimestre de 2026.
La desocupación, por su parte, llegó al 7,9%, aunque con diferencias importantes según la región y los grupos poblacionales. El Gran Rosario registró un índice del 11,5%, mientras que entre las mujeres de 14 a 29 años la desocupación trepó al 17,1%, uno de los indicadores que refleja las mayores dificultades de inserción para los sectores jóvenes.
La radiografía del CEPA también pone el foco en la situación de los ingresos. De acuerdo con el relevamiento, los salarios registrados, tanto públicos como privados, se encuentran un 7% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. La caída es todavía más pronunciada en el sector público, donde alcanza el 15,3%, y llega al 35,7% en la Administración Pública Nacional.
El capítulo previsional constituye otro de los puntos críticos. Las jubilaciones mínimas, incluso con el bono incluido, se ubican un 19,2% por debajo del último trimestre de 2023. El CEPA señala que el refuerzo de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024 y calcula que, si hubiera acompañado la actualización de los haberes, actualmente debería alcanzar los $226.875. La diferencia representa $156.875 mensuales que dejaron de percibir quienes cobran los ingresos previsionales más bajos.
El deterioro de los ingresos también tuvo consecuencias sobre el endeudamiento de los hogares. Según el informe, las familias debieron recurrir al crédito para sostener el consumo y afrontar gastos cotidianos, en un contexto de pérdida de capacidad adquisitiva de salarios y jubilaciones. En ese escenario, la morosidad bancaria llegó al 12,8% en agosto de 2026, el registro más elevado desde la crisis de 2001. La situación es todavía más delicada en el crédito no bancario, donde el incumplimiento trepó al 34,2%, por encima del máximo del 27,1% registrado durante la pandemia.
El tercer eje del relevamiento está puesto en la protección social y el retroceso de distintas partidas presupuestarias. A partir de la comparación de la ejecución real a septiembre de 2026 con el mismo período de 2023, el CEPA identificó fuertes caídas en programas destinados a la niñez, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la salud y la educación.
En materia de niñez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registró una reducción del 75%. Para los adultos mayores, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cayó un 34%, mientras que las pensiones no contributivas retrocedieron un 24%.
En discapacidad, el organismo detectó una caída del 27% en la ejecución de la Secretaría Nacional de Discapacidad. En salud, advirtió que los programas de atención sanitaria en el territorio y prevención de enfermedades crónicas no registraron ejecución, mientras que el presupuesto destinado al Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte se redujo un 53%.
El panorama educativo tampoco quedó al margen. Las becas estudiantiles sufrieron un recorte del 85%, mientras que Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles directamente no registraron ejecución. A su vez, el programa de Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas tuvo una caída del 50,5%.
En sus conclusiones, el Centro de Economía Política Argentina plantea que las cifras reflejan un deterioro simultáneo de tres dimensiones fundamentales para garantizar condiciones de vida dignas: el trabajo, los ingresos y la protección social. El documento sostiene que el impacto de ese proceso no se distribuye de manera uniforme, sino que recae con mayor fuerza sobre quienes cuentan con menos herramientas para enfrentar la crisis.
En ese sentido, el organismo propone que la discusión pública y la deliberación democrática pongan en el centro a los jubilados que dependen del haber mínimo, los trabajadores informales y desocupados, las mujeres y los jóvenes, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
El informe cierra con un mensaje dirigido al papa León XIV, en el que sus autores expresan que ponen el documento en sus manos "con respeto y esperanza". También apelan a la tradición de Francisco y a la cercanía del actual Pontífice con los sectores más humildes para plantear una definición política sobre el escenario social argentino.
"Nadie puede ser considerado un descarte, y la justicia social no es una concesión sino una deuda", sostiene el texto en su cierre, con una referencia directa a uno de los conceptos centrales del pensamiento social del papa Francisco.