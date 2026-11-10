Volver | La Tecla Municipios 10 de noviembre de 2026 SAAVEDRA

El Concejo le puso fecha a la sesión especial para destituir a Matías Nebot

El Concejo Deliberante de Saavedra convocó a una sesión especial para el próximo 26 de noviembre, en la que los concejales deberán resolver si corresponde destituir al intendente Matías Nebot, luego de las actuaciones realizadas por la comisión investigadora que evaluó su desempeño al frente del Ejecutivo municipal.

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