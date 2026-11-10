El Concejo le puso fecha a la sesión especial para destituir a Matías Nebot
El Concejo Deliberante de Saavedra convocó a una sesión especial para el próximo 26 de noviembre, en la que los concejales deberán resolver si corresponde destituir al intendente Matías Nebot, luego de las actuaciones realizadas por la comisión investigadora que evaluó su desempeño al frente del Ejecutivo municipal.
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Luego de la polémica por la declaración del intendente Matías Nebot con respecto a su problema de adicción, el Concejo Deliberante de Saavedra dispuso que el próximo 26 de noviembre sea la sesión especial para tratar la destitución del jefe comunal del distrito del interior bonaerense.
El encuentro fue fijado para las 9 horas en la Sala de Sesiones “Josefa Álvarez de Villa Abrille”, ubicada en Humberto Primo 75, de Pigüé. El único tema previsto en el orden del día será el juzgamiento de la responsabilidad política del jefe comunal, por lo que la reunión será determinante para su futuro institucional.
La convocatoria llega después de que, el pasado 23 de octubre, el cuerpo deliberativo aprobara por 11 votos contra 2 la calificación de gravedad de los hechos investigados. Aquella decisión permitió avanzar hacia la instancia final del procedimiento, en la que los ediles deberán definir si aplican una sanción contra el mandatario vecinalista.
El conflicto se originó en julio, cuando Nebot hizo público que se encontraba atravesando un proceso de recuperación de su adicción a la cocaína y que llevaba más de 300 días sin consumir. A raíz de sus declaraciones, cinco bloques opositores promovieron la creación de una comisión investigadora para analizar su actuación, las responsabilidades propias del cargo y el funcionamiento del gobierno local.
Durante la investigación también se incorporaron cuestionamientos por supuestas ausencias prolongadas del despacho, dificultades en distintas dependencias municipales y posibles decisiones administrativas bajo los efectos de sustancias prohibidas, una hipótesis que no fue acreditada como un hecho probado. La comisión concluyó la recopilación de pruebas el 8 de octubre y elevó las actuaciones para que los concejales continuaran con el proceso.
En la sesión de octubre, la concejal radical Florencia Bros respaldó la declaración de gravedad y sostuvo que el debate debía centrarse en el resguardo de las instituciones. Por su parte, la justicialista Clarisa Rivas manifestó su deseo de que Nebot pudiera superar su problema de salud, aunque puso el foco en las obligaciones que demanda la conducción de un municipio. También señaló presuntas ausencias y dificultades en la actividad de gobierno, mientras que su compañera de bancada, Andrea Guardese, planteó interrogantes sobre el origen de las sustancias consumidas por el intendente.
Con la fecha ya establecida, el Concejo Deliberante se encamina a una jornada decisiva: el 26 de noviembre se conocerá si Nebot continúa al frente del Municipio de Saavedra o si los ediles avanzan con su destitución.