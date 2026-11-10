Violencia digital, celulares y empresas recuperadas: las nuevas leyes que rigen en la Provincia
El Gobierno bonaerense oficializó el nuevo paquete de leyes sancionadas por la Legislatura. Las normas crean un programa para prevenir la violencia digital en las escuelas, incorporan el bienestar socioemocional a la educación, restringen el uso de dispositivos durante las clases y declaran la emergencia económica de las empresas recuperadas.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La provincia de Buenos Aires sumó nuevas disposiciones a su marco normativo con la publicación de las leyes 15.675, 15.676, 15.678 y 15.679 en el Boletín Oficial del 10 de noviembre. Las iniciativas, sancionadas por la Legislatura el 20 de octubre, abarcan desde la convivencia digital en las instituciones educativas hasta la protección de cooperativas de trabajadores que sostienen empresas recuperadas.
Las normas introducen cambios en la Ley Provincial de Educación, modifican las condiciones de utilización de pantallas en las escuelas y establecen medidas de protección para unidades productivas gestionadas por sus trabajadores.
Un programa para prevenir la violencia digital en las escuelas
La Ley 15.675 crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado “Programa EMA”. Su objetivo es garantizar una convivencia digital segura y promover entornos libres de violencias en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense.
La normativa considera violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías de la información y la comunicación que puedan provocar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niñas, niños y adolescentes.
Entre las situaciones contempladas aparecen la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas o de desnudez, incluso aquellas manipuladas mediante inteligencia artificial; la circulación de discursos de odio misóginos; el acoso, las amenazas y las extorsiones digitales; el espionaje de actividades virtuales y el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas.
El programa alcanzará a docentes, estudiantes, personal no docente, equipos directivos y familias de establecimientos públicos y privados. Además, contempla la elaboración de políticas de prevención y la provisión de herramientas para que las comunidades educativas puedan detectar y abordar integralmente estos episodios.
Bienestar socioemocional: cambios en la Ley de Educación
Por su parte, la Ley 15.676 modifica la Ley Provincial de Educación N° 13.688 e incorpora el abordaje integral del bienestar socioemocional y afectivo entre los objetivos de los distintos niveles educativos.
En el nivel inicial, la norma suma la promoción de prácticas de autocuidado y cuidado mutuo, la expresión respetuosa de emociones y sentimientos y la construcción de vínculos basados en la empatía, la confianza y la cooperación.
Para la educación primaria, establece la incorporación de recursos pedagógicos orientados a fortalecer la convivencia escolar, el reconocimiento de las emociones y necesidades de los demás y el desarrollo de vínculos cooperativos.
En secundaria, en tanto, incorpora herramientas para promover el diálogo, el cuidado mutuo, la convivencia democrática y la protección de la salud mental desde una perspectiva comunitaria.
Celulares en las aulas: qué cambia para los estudiantes
Otra de las disposiciones que introduce modificaciones en el ámbito educativo es la Ley 15.678, que modifica artículos de la Ley 15.534 y establece nuevas pautas para el uso de pantallas en las escuelas bonaerenses.
La norma dispone que los alumnos y alumnas de los niveles primario y secundario, tanto de establecimientos públicos como privados, deberán utilizar dispositivos digitales únicamente cuando sea necesario para cumplir objetivos pedagógicos.
En concreto, establece que no podrán utilizar dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo que exista un requerimiento o una autorización explícita del docente.
La modificación también mantiene como objetivo promover el uso seguro y responsable de las pantallas e informar a la población sobre los riesgos y efectos nocivos de la exposición durante la infancia.
Emergencia por tres años para las empresas recuperadas
En el plano económico y productivo, la Ley 15.679 declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en toda la provincia de Buenos Aires por un período de tres años, con posibilidad de prórroga si persisten las causas que justificaron la medida.
La legislación alcanza a cooperativas de trabajo, o aquellas que se encuentren en proceso de constitución, gestionadas por trabajadores provenientes de empresas que hayan atravesado situaciones de cierre, quiebra, abandono de sus titulares, vaciamiento, desmantelamiento o liquidación, entre otras circunstancias. Para acceder a los beneficios, deberán estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas.
Uno de los puntos centrales es la suspensión, durante la vigencia de la emergencia, de las acciones judiciales y diligencias destinadas a ordenar o ejecutar desalojos de empresas recuperadas.
Además, la ley suspende los cortes de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales. Los prestadores deberán ofrecer planes y facilidades de pago para cancelar las deudas generadas durante el período de vigencia de las medidas, de acuerdo con las pautas que establezcan los organismos de control.
La norma también declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, al reconocer a estas organizaciones como posibles continuadoras de la explotación de unidades productivas en crisis o en proceso de quiebra.