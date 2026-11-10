Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de noviembre de 2026 MARCO NORMATIVO

Violencia digital, celulares y empresas recuperadas: las nuevas leyes que rigen en la Provincia

El Gobierno bonaerense oficializó el nuevo paquete de leyes sancionadas por la Legislatura. Las normas crean un programa para prevenir la violencia digital en las escuelas, incorporan el bienestar socioemocional a la educación, restringen el uso de dispositivos durante las clases y declaran la emergencia económica de las empresas recuperadas.

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