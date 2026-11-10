Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de noviembre de 2026 SUPER NIÑO

Un alivio: Kicillof habilitó el uso de fondos del Inmobiliario Rural para obras hídricas

El gobierno bonaerense promulgó la ley sancionada en la Legislatura que le permite a los jefes comunales usar fondos del impuesto inmobiliario con el fin de reforzar la infraestructura hídrica ante la llegada del extraño fenómeno climático.

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