Despedida multitudinaria: Luján concentra la fe, la política y un operativo récord

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La Basílica de Nuestra Señora de Luján será este miércoles el epicentro de la última misa multitudinaria que el papa León XIV celebrará en la Argentina. La ceremonia comenzará a las 10 en la Plaza Belgrano y las autoridades provinciales y municipales estiman una concurrencia de entre 1,5 y 2 millones de personas.
El Gobierno bonaerense quedó a cargo del operativo general, que moviliza a unas 30.000 personas. Más de 11.300 efectivos de la Policía de la Provincia participan del dispositivo de seguridad, control de accesos, tránsito y perímetros, junto con miles de voluntarios, agentes municipales, bomberos y personal de Defensa Civil.
La cobertura sanitaria incluye más de 1.200 trabajadores de la salud, 51 postas de atención, ambulancias, un hospital de campaña y distintos puntos de hidratación distribuidos en las principales zonas de circulación. También se instalaron pantallas gigantes y sectores especiales para garantizar accesibilidad.
Las restricciones de tránsito comenzaron el martes y alcanzan a los principales ingresos a la ciudad. El acceso vehicular permanece limitado y quienes llegan en auto deben dejar sus vehículos en estacionamientos dispuestos en las afueras para completar a pie el último tramo hacia la Basílica.
En Plaza Belgrano se dispusieron alrededor de 8.000 lugares reservados para integrantes de Cáritas, Hogares de Cristo, representantes religiosos y autoridades. El resto de los fieles se ubicará en las avenidas, corredores y espacios habilitados alrededor del santuario.
Axel Kicillof recorrió el martes el operativo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente Leonardo Boto. La llegada del Pontífice está prevista cerca de las 9.45 y contempla un recorrido en papamóvil antes del inicio de la denominada misa de la Caridad.
La convocatoria política también será amplia. La Provincia invitó a los 135 intendentes bonaerenses, legisladores, exgobernadores, integrantes del Poder Judicial, universidades nacionales y mandatarios de otras provincias. Además, se reservaron diez lugares para representantes del Gobierno nacional.
No habrá espacios VIP para celebridades o empresarios. Unos 3.000 lugares fueron destinados a Cáritas, Hogares de Cristo, sacerdotes y religiosos. Entre los exgobernadores confirmados figuran Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Daniel Scioli, mientras que María Eugenia Vidal y Carlos Ruckauf comunicaron que no participarán.
Tras la misa, León XIV partirá hacia Ezeiza para encabezar la ceremonia oficial de despedida antes de continuar su viaje hacia Perú.