Reelecciones: las presiones internas a Kicillof y el mensaje del MDF a la Legislatura
Los intendentes del MDF esperan que Kicillof resuelva el dilema, pero el tiempo corre y la paciencia se agota. El MDF condensa a más de 40 alcaldes en el territorio bonaerense y son varios lo que están preocupados por no poder presentarse para un nuevo mandato.
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El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) condensa a más de 40 intendentes en el territorio bonaerense y son varios lo que están preocupados por no poder presentarse para un nuevo mandato si es que no se cambia la actual ley. En ese sentido, hay algunas voces que comienzan a impacientarse y ya se escuchan reclamos y quejas hacia Axel Kicillof.
“Lo prometió y tiene que cumplir”, dijo un jefe comunal al ser consultado por La Tecla sobre el estado de situación de la discusión. Sin embargo, hay otros sectores del MDF que niegan que el Gobernador le haya dicho eso a los alcaldes. “Axel no se comprometió, les dijo que los iba a acompañar”, contaron.
En medio de estas diferencias internas que comienzan a emerger en un tema más que sensible, también se conoció un pedido a viva voz hacia la Legislatura de un peso pesado del kicillofismo. Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, dejó en claro que es una discusión en la que se debe dar lugar a la comunidad a decidir y no a diputados ni senadores.
En un acto del MDF Hábitat y Territorio, se refirió al debate sobre las reelecciones, en el escenario junto a Kicillof. “Como todo, depende del acuerdo de muchos compañeros, pero aquí hay un hombre que nada más y nada menos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya dijo cuál era su decisión”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que “después dependerá de que cada uno de los que tenga poder de decisión pueda pensar en que es inconstitucional que 80 intendentes e intendentas de distintos partidos sean sacados de las listas”.
A su vez, Watson, fue más allá y lanzó: “Creo que el pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores. Y lo digo con mucho respeto, pero el pueblo es el que debe elegir, nadie puede cercenar esa posibilidad”.
De esta manera, en el MDF emergen tanto mensajes hacia el interior del propio espacio como hacia el resto de la política. Se trata de una muestra de la preocupación y urgencia que poseen los intendentes de cara al proceso electoral 2027.