Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2026 NOTA DE TAPA

Reelecciones: las presiones internas a Kicillof y el mensaje del MDF a la Legislatura

Los intendentes del MDF esperan que Kicillof resuelva el dilema, pero el tiempo corre y la paciencia se agota. El MDF condensa a más de 40 alcaldes en el territorio bonaerense y son varios lo que están preocupados por no poder presentarse para un nuevo mandato.

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