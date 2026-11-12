Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 NOTA DE TAPA

Legislatura: la interna a cielo abierto conspira contra las aspiraciones axelistas

La interna de Fuerza Patria y la resistencia de la oposición complican los planes del kicillofismo para avanzar con las reelecciones indefinidas. Entre negociaciones cruzadas, bloques divididos y posturas sin blanquear, el oficialismo está lejos de reunir los votos necesarios en ambas cámaras.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.