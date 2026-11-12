Legislatura: la interna a cielo abierto conspira contra las aspiraciones axelistas
La interna de Fuerza Patria y la resistencia de la oposición complican los planes del kicillofismo para avanzar con las reelecciones indefinidas. Entre negociaciones cruzadas, bloques divididos y posturas sin blanquear, el oficialismo está lejos de reunir los votos necesarios en ambas cámaras.
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Las reelecciones indefinidas de los intendentes concentran buena parte de la atención y la tensión política de la provincia de Buenos Aires. Y es un tema que cada vez carga más peso sobre las espaldas de Axel Kicillof, quien ha quedado en medio de una encerrona de la que le será imposible salir indemne.
Las cosas no son nada sencillas para el oficialismo en el Senado, aunque por motivos bien diferentes a los que se ventilan entre sus pares de la Cámara Baja.
A pesar de que cuenta con mayoría propia (24 manos sobre 46 que integran el cuerpo que preside la vicegobernadora Verónica Magario), la posibilidad de avanzar con algunas iniciativas chocan contra la interna de Fuerza Patria, que se ventila a cielo abierto en cada sesión.
En el bloque que preside Sergio Berni, enfrentado con el kicillofismo, conviven cinco legisladores leales al Gobernador (Pedro Borgini, Ayelén Durán, Germán Lago, Jorge Paredi y Fernando Coronel), catorce cristinistas, tres del Frente Renovador (Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano) y un alfil de Juan Grabois, Federico Fagioli, además de uno que juega libre.
Los axelistas podrían negociar apoyos del cristinismo y de Grabois, y aún así no llegarían al número sin apoyos “externos” (por ejemplo, los tres de Unión y Libertad, bloque que preside Sergio Vargas), ya que el resto es contrario al acompañamiento.
En este pelotón se cuentan los tres legisladores massistas, los 11 libertarios, los 4 del PRO, los tres legisladores de Hechos (los passaglistas Marcelo “Chuby” Leguizamón y María Emilia Subiza y la radical Natalia Quintana) y la boina blanca abadista Nerina Neumann, que podrían echar por tierra las aspiraciones de Axel Kicillof y su grupo de jefes comunales.
Diputados
En Diputados, donde el oficialismo tiene una bancada integrada por 39 manos, la negativa a volver hacia atrás une a propios y extraños. Entre los primeros se cuentan los 10 del Frente Renovador, quienes recuerdan que fueron aliados estratégicos de Cambiemos cuando, en tiempos de María Eugenia Vidal, votaron la limitación de mandatos. Tampoco cuenta con el visto bueno de los 19 legisladores de La Libertad Avanza ni los 11 del PRO, que ratificaron su no en las últimas horas ante versiones que los involucraban en una negociación.
Entre los obstáculos deben sumarse al menos cinco de los seis integrantes de los dos bloques de la UCR. En el abadista (tres miembros) solo su presidente, Diego Garciarena, se expresó claramente por la negativa, mientras que el tandilense Matías Civale (Evolución) no ha manifestado su postura, al igual que la monzoista Silvina Vaccarezza, aliada de los boina blanca referenciados en el senador marplatense.
En el otro, que responde a Construir, el espacio que lideran Miguel Fernández, Alejandra Lordén y Pablo Juliano, sus tres integrantes se manifestaron en contra de las re re: la propia Lordén (presidenta), Valentín Miranda y Priscila Minnaard.
También se oponen Hechos (2 bancas), Coalición Cívica (3), Derecha Popular (2) y la izquierda (2), dejando muy lejos el objetivo del kicillofismo de llegar a la mitad más uno de los diputados, 47 sobre 92.
Desde Nuevos Aires (3) plantean que es preciso debatir la reforma electoral cuanto antes para evitar hacer cambios a pocos meses de los comicios. En ese sentido, no se oponen a discutir las reelecciones indefinidas, pero insisten en que es necesario tener todas las cartas sobre la mesa para tomar decisiones.
A favor, en cambio, se anotan los 10 legisladores del MDF y, tal vez, Cintia Romero, alineada con Juan Grabois, mientras que Unión y Libertad (5) no definió todavía una postura al respecto.
Sin embargo, un grupo de diputados se mueve de manera sigilosa, o al menos en una estrategia de no blanquear sus intenciones. Allí se anotan, además de Vaccarezza, los 19 enrolados en La Cámpora y el grupo referenciado en la Liga de Intendentes, aunque el cristinismo puntualiza que no se oponen, pero aclaran que es un tema que debería debatirse en el marco de una discusión más amplia y en la que se incluyan temas electorales y la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas.