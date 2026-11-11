Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2026 CONTRASTE

Sombra de un León a otro: en las redes, el Papa puso en crisis a Milei y su gobierno

Dos estudios de sendas consultoras revelan que el paso del Pontífice por la Argentina puso en negro sobre blanco las divergencias entre el mensaje de la Iglesia y las medidas de la administración libertaria. La imagen del Presidente, en baja.

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