Sombra de un León a otro: en las redes, el Papa puso en crisis a Milei y su gobierno
Dos estudios de sendas consultoras revelan que el paso del Pontífice por la Argentina puso en negro sobre blanco las divergencias entre el mensaje de la Iglesia y las medidas de la administración libertaria. La imagen del Presidente, en baja.
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El paso del líder de la Iglesia Católica, León XIV, por la Argentina durante tres días dejó mucha tela para cortar, y las principales figuras políticas del país no perdieron oportunidad de abonar interpretaciones diversas de su mensaje para amoldarlo a los discursos y realidades de sus respectivos quehaceres.
En las redes, sin embargo, la gente parece haber decidido: el contraste entre las palabras y gestos del Papa y las acciones y discursos del presidente de la Nación, Javier Milei, le resulta muy desfavorable al argentino.
Así lo muestran dos estudios realizados por sendas consultoras dedicadas al seguimiento de la conversación en las redes sociales. Tanto Sustantiva como Ad Hoc coinciden en sus resultados: la presencia del Sumo Pontífice, Robert Prevost, en suelo argentino, con su mensaje centrado en la justicia social y en ayudar a los desposeídos y desfavorecidos, tira para abajo la consideración de Milei, cuyo mensaje es más bien opuesto, por no hablar de medidas de gobierno como el desfinanciamiento del área de discapacidad, expresamente señalada por el Papa como valiosa.
Sustantiva, en su relevamiento de la conversación digital, determinó que la visita del pope de la Iglesia registró más de 156 millones de visualizaciones en redes sociales y lo tuvo como protagonista casi absoluto de la agenda, con un 64% de las publicaciones referidas a su mensaje criticando al gobierno libertario.
No sólo Milei llevó las de perder: también el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, a partir de la instalación de una “carpa VIP” para famosos, con atención de mozos, durante la misa en el Monumento de los Españoles, con un 89% de comentarios negativos en las redes.
El estudio de la consultora incluyó casi 200.000 menciones en redes y más de 3600 notas periodísticas, y contabilizó audiencias digitales masivas durante las misas de Prevost en la Argentina (unas 427.000 personas siguiendo la de Palermo por YouTube, y alrededor de 362.000 mirando la de Córdoba).
Por su parte, Ad Hoc, otra empresa especializada en el monitoreo de la conversación digital, determinó que las menciones a León XIV superaron en un 76% a las generadas por el Presidente. Y que, en las últimas 48 horas, la imagen negativa de Milei escaló 5 puntos.