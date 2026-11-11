Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2026 "RECIPROCIDAD"

Irán declaró "terroristas" a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró formalmente este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas". La medida fue adoptada bajo el "principio de reciprocidad", luego de que el gobierno de Javier Milei tomara una decisión idéntica contra las fuerzas militares de la república islámica .

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