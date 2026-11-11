Entre la fe y la rosca: Luján concentra a la dirigencia en la despedida del Papa

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A poco más de tres horas del inicio de la última misa multitudinaria que el papa León XIV encabezará en la Argentina, Luján comenzó a poblarse de dirigentes políticos. En las inmediaciones de la Basílica ya se pudo ver al gobernador bonaerense Axel Kicillof junto a referentes del peronismo provincial.
Entre los primeros en llegar estuvieron el exministro y actual senador provincial Sergio Berni, el diputado Máximo Kirchner y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. Con el correr de las horas, la presencia política se amplió y convirtió a la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro de la dirigencia.
También arribaron la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; la diputada provincial Mayra Mendoza; Facundo Tignanelli, Iván Villagrán y Juan Martín Mena, entre otros dirigentes del oficialismo bonaerense.
La ceremonia comenzará a las 10 en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y marcará el cierre de la visita apostólica del Pontífice al país. La organización espera una convocatoria de entre 1,5 y 2 millones de personas.
La Provincia desplegó para la jornada un amplio operativo de seguridad, sanitario y logístico, con miles de policías, voluntarios y puestos de asistencia. Además, se estableció un mecanismo especial para el ingreso de invitados y representantes políticos mediante acreditación previa y códigos QR.
El acto también contará con presencia del Gobierno nacional. Está prevista la llegada del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Salud, Mario Lugones, entre otros funcionarios. Javier Milei y Karina Milei, en cambio, no estarán en Luján y participarán de la despedida oficial en Ezeiza antes de la partida del Papa hacia Perú.
La última misa de León XIV promete así una postal de fuerte contenido religioso, pero también político. Mientras miles de fieles llegaron desde la madrugada para participar de la celebración, gobernadores, intendentes, legisladores y funcionarios comenzaron a ocupar los sectores reservados.
Con la Basílica como escenario, Luján vuelve a transformarse en punto de convergencia del poder político. La despedida del Pontífice reúne a dirigentes de distintos espacios y deja, además de la multitud convocada por la fe, una de las fotos políticas más importantes de su visita.
La convocatoria organizada por Axel Kicillof tendrá un perfil amplio y sin espacios VIP para celebridades o empresarios. La Provincia invitó a los 135 intendentes bonaerenses, legisladores, exgobernadores, integrantes del Poder Judicial, universidades nacionales y mandatarios de todo el país, además de reservar diez lugares para representantes del Gobierno nacional.
También se dispusieron unos 3.000 lugares para Cáritas, Hogares de Cristo, sacerdotes y religiosos. Entre los exgobernadores estarán Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Daniel Scioli, mientras que María Eugenia Vidal y Carlos Ruckauf anticiparon que no concurrirán. Para el operativo se desplegaron más de 11.000 efectivos y unos 10.000 voluntarios.